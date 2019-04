Manresa surt al carrer per rebre la processó dels vint anys sense atapeïments

Amb gent a tots els carrers i places per on va passar. Així és com va rebre Manresa la processó de Divendres Sant, ahir. Gent a tot arreu, però sense l'atapeïment d'edicions anteriors. Un dels llocs on n'hi va haver més va ser a la Baixada de la Seu, on hi ha qui hi va arribar tres quarts d'hora abans per aconseguir un bon lloc. La processó, que celebrava vint anys d'ençà de la seva recuperació, va avançar amb ritme lent i, en alguns moments, marcat per parades una mica massa llargues. També, pel silenci respectuós dels qui s'ho miraven i per les fotografies que feien nombroses persones, ja fos amb càmera o amb mòbil.



A l'hora de tancar l'edició, mentre els Armats havien acabat les seves evolucions a la plaça de Sant Domènec i enfilaven el passeig de Pere III cap a Crist Rei, la Germandat de Nostra Senyora de l'Esperança Macarena tot just arribava al Born. Entremig, hi anaven vuit passos o entitats més, inclòs el seguici presidencial amb el bisbe de Vic, Romà Casanova, i la relíquia de la Santa Espina que guarda el Museu de la Seu i que aquest és el tercer any que es treu durant la celebració.

Sense branques



Finalment, els passos van poder passar per Sant Domènec sense desviar-se, després que l'Ajuntament tallés algunes branques dels arbres que els molestaven, tal com va informar dijous en l'entrevista que va fer aquest diari el president de la comissió organitzadora, Nachio Muñoz, que el dia abans havia advertit que si no s'hi posava remei s'haurien de desviar. D'altra banda, tot i que va costar una mica localitzar-los, durant el recorregut diversos voluntaris van recollir diners per a l'ONG Open Arms (vegeu el text de sota d'aquesta pàgina).



Sílvia Sanfeliu, i Carme i Queralt Pintó són tres de les persones que van anar a veure l'inici del seguici, que va començar amb puntualitat britànica, a 2/4 de 9 del vespre. Explicaven que des del 2013 que es posen al mateix lloc, al costat esquerre de la porta de la Seu. Entre els presents per veure la sortida de la processó del temple hi havia les regidores Mercè Rosich i Anna Crespo i, entre el públic, sor Lucía Caram.



Després que un dels Armats, que van arribar a la Baixada de la Seu procedents de la plaça Major, truqués a la porta i que aquesta s'obrís, van anar sortint els passos, encapçalats pels soldats romans. Després d'ells hi anava la Creu d'Improperis, el Pas i Confraria del Natzarè, l'Associació reparadora de Pius IX, la presidència de la processó, la Dansa de la Mort, el Pas i la Confraria de la Verge de la Bona Mort (que, com la Macarena, els seus portants també duen carregant-lo), el Pas i Penó de la Confraria de la Verge dels Dolors, el Pas del Sant Sepulcre i la Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Se-nyor Jesucrist i el Pas de la Macarena. Abans d'aixecar el tron, els portadors van fer una dedicatòria a les seves persones estimades que han mort enguany. Mentrestant, les padrines tenien feina a encendre els ciris, que el vent que feia els apagava.



Abans que comencés la processó hi ha qui va aprofitar per veure els passos exposats a l'interior del temple. A 1/4 de 10 hi va haver la primera saeta al capdavall de la Baixada del Seu, que la gent que hi havia va aplaudir. A Vallfonollosa, el públic va afluixar, però a la plaça d'en Creus i a la Reforma n'hi tornava a haver força. Amb tot, com van corroborar persones consultades per aquest diari que hi van cada any, l'assistència va ser més fuixa que en edicions anteriors. La previsió era que s'acabés a la mitjanit al punt d'inici amb l' Encuentro de la Macarena, la Verge de la Bona Mort i el Sant Crist.