El Mijac Sagrada Família viu les caramelles dels seus 50 anys

arxiu particular

Actuació a la plaça Major, l'any passat. Avui hi tornaran per segon any

Actuació a la plaça Major, l'any passat. Avui hi tornaran per segon any arxiu particular

El Mijac Sagrada Família (Safa), que celebra 50 anys, no faltarà, avui i demà, a la seva cita de cada any amb les caramelles.

Avui a la tarda, els caramellaires recorreran les residències de la Font, la Sagrada Família i Sant Andreu i, per segon any consecutiu, al vespre, arribaran a plaça Major per cantar i ballar. A la nit, actuaran després de la missa a l'església del barri de la Sagrada Família.

Demà, visitaran Sant Joan de Déu i la Clínica Sant Josep, on cantaran i ballaran cançons per a petits i grans dins les instal·lacions. Expliquen que «és la nostra petita aportació per fer arribar aquesta festa a tothom del barri. La festa final es celebrarà al migdia a l'exterior de l'església del barri.