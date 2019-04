Amb la mona de Pasqua no s'improvisa

La mona de Pasqua és dolça, però també seriosa. Cinc pastisseries i forns consultats per aquest diari asseguren que encara que es mantenen els encàrrecs de darrera hora, els clients opten cada vegada més per les comandes de la tradicional mona del dia de Pasqua dies abans de la festivitat. Aquest procés estalvia cues a la pastisseria i alhora permet als clients triar entre més varietat, sobretot per triar escollir una mona tan personalitzada com es pugui.



Puri Morales, treballadora de la Lionesa-Forn de Cabrianes, afirma que «ara el dilluns s'ha convertit en un dia de recollides. Molt pocs esperen fins a l'últim dia per venir a comprar la mona». I és que tot i que els dies de més feina són el diumenge i el dilluns, els dies per a la compra del pastís s'estenen cada cop més. «Tota la setmana que venem i rebem encàrrecs de mones, hi ha gent que fins i tot se la va endur dimecres o dijous».



La compra del pastís, però, és cada vegada més elaborada en el sentit que, com apunta Anna Cabeza, del Forn d'en Pep, «la immensa majoria de clients volen, com a mínim, afegir una figura de xocolata o de plàstic al pastís, ja que fa que sigui més personalitzada i tampoc resulta tan car».

Sense un tema dominant



Pel que fa a les figures i temes que presideixen la mona de Pasqua, i tal com explica Salvi Pérez, pastisser d'El Cigne, «el ventall de possibilitats és molt ampli. Va una mica lligat a l'actualitat, per exemple, aquest any personatges de Disney es demanen bastant, sobretot el Dumbo, però no és sempre així. Hi ha temes que cada any van molt buscats, com el Barça o superherois i princeses».



Entre les figures més venudes, però, destaquen el Mic del Super3 i els personatges de la Patrulla Canina, tot i que, tal com apunta Jaume Cuscullola, pastisser de La Llaminadura, «cada cop hi ha més i més temes, per tant, és complicat determinar què és el que triomfa més. També hi ha gent que, en lloc de comprar figures, aposta per una làmina de xocolata serigrafiada que inclou la imatge que el client desitja, ja sigui un personatge conegut o una fotografia del fillol en qüestió, per exemple».

Els gustos



Comprar una mona pot costar entre 20 i 200 euros segons la mida i els detalls que inclogui, el que permet que cap fillol es quedi sense el dia de Pasqua. El que no varien són els gustos dels manresans. Els cinc establiments consultats per aquest diari destaquen els mateixos gustos preferits a l'hora de triar-ne una. Les que triomfen més són la tradicional d'ou filat i caputxina, la de mantega i fruita, la de xocolata, la de nata i trufa i la de mantega.



Altres gustos com nata sola o la xocolata blanca van agafant embranzida, però encara són lluny dels reis de la mona. Desirée García, del Forn el Passeig, destaca que «els gustos són molt predeterminats entre nens i adults, ja que els grans solen tirar més pels clàssics com l'ou filat o la mantega i fruita, i en canvi els petits prefereixen més la nata i trufa».

No afecta el calendari



Acostumats a celebrar la festivitat a final de març o a principi d'abril, enguany el Dilluns de Pasqua cau en dia 22 d'abril. Una data atípica però que en qualsevol cas no ha afectat la venda de mones.



«La venda es manté respecte de l'any passat» és una afirmació aplicable a tots els establiments consultats, que en cap cas estan per sota de les vendes d'anys anteriors. No obstant això, el dia de Sant Jordi, una de les diades més significades de l'any, serà dimarts, i des d'establiments com la Lionesa-Forn de Cabrianes auguren que «poden baixar les vendes de productes com el tradicional pa de Sant Jordi» per la proximitat entre les dues celebracions.



Per altra banda, també asseguren que hi ha clients que recolliran la mona més enllà de dilluns, el que es pot explicar per diversos motius com el fet de marxar durant la Setmana Santa, el que obliga a buscar un altre dia per donar la mona.