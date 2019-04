Un ferit lleu per la petita explosió d'una bombona a Montbui

Ensurt en un pis de Santa Margarida de Montbui per la petita explosió d'una bombona de butà. Els serveis d'emergències van rebre l'alerta a les 10:51 h d'ahir, i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar cinc vehicles dels Bombers. L'explosió va provocar desperfectes als mobles de la cuina de l'habitatge, al número 89 de la carretera de Valls, i la inquilina de l'immoble va resultar amb ferides molt lleus, segons els Bombers. Els membres del cos d'emergències van inspeccionar l'habitatge, i no hi havia acumulació de gas ni res que posés en risc la seguretat dels veïns. Els Bombers, a més, es van assegurar que bombona de butà no hi quedés gas. L'incident, que només va afectar la cuina de l'habitatge, va provocar un ensurt als veïns.