El foc que va posar en alerta la basílica de la Seu de Manresa

La basílica de la Seu va patir un incendi que va posar en alerta els responsables del temple. El 14 desembre del 2012, l'endemà de la festivitat de Santa Llúcia, els ciris que hi deixen els feligresos en la tradicional ofrena van provocar un foc que va afectar greument el claustre de la basílica de la Seu i el sepulcre del canonge Mulet, del segle XVIII, una peça cabdal del barroc català, obra de Josep Sunyer.



En aquests moments, els responsables estan atents que no es repeteixi un episodi com aquell. A la zona on té lloc l'ofrena, hi ha un extintor i el terra és de sorra per dificultar, precisament, que hi hagi un incendi com el del 2012.