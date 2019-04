Nova protesta per una parada electoral de Vox a Manresa

Dissabte de la setmana passada va ser al barri de la Balconada i ahir al Passeig. El partit polític Vox va muntar, fins a l'hora de dinar, una parada electoral a la plaça de Crist Rei i un grup integrat per una vintena d'antifeixistes s'hi va personar per mostrar la seva oposició a la presència del partit d'ultradeta. Els van envoltar fortes mesures de seguretat per part de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra. Fins hi havia una ambulància.

Al marge d'algun senyal de menyspreu dels antifeixistes vers responsables de la taula quan un d'ells va fotografiar d'esquena a ells l'ultra Jaume Vizern, fundador de l'Hermandad Hermanos Cruzados, que els va anar a visitar, no hi va haver enfrontaments.

Vox va muntar la parada enganxada a les escales de Crist Rei. Quatre agents de la Policia Local es van posar al mig de la plaça i els antifeixistes, a l'inici del segon tram del Passeig. Al perímetre, a banda i banda, hi havia tres parelles de Mossos d'Esquadra i tres furgonetes. La gent que passava i es fixava en el desplegament obria els ulls amb sorpresa. Hi ha qui també els va obrir quan va identificar de qui era la parada.