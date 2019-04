EN FOTOS | Les pastisseries Perarnau i El Cigne generen cues als carrers

Molts manresans han tornat aquest dilluns al matí de les seves vacances de Setmana Santa i han aprofitat per anar a recollir la mona. Per això, s'han pogut veure cues de gent fora de les pastisseries de la ciutat des de primera hora del matí.

La majoria d'establiments consultats s'han mostrat, a mig matí, satisfets pel ritme de les vendes, tot i l'atrafegament de la jornada. La sensació, tot i ser el dia de feina més fort, és que les compres s'han repartit bastant al llarg d'aquests quatre dies.

Així ho han destacat a la pastisseria Perarnau, on esperaven més volum de clients («els menys matiners») cap a quarts de 2. A la Sobrevias, a les 12, han assegurat haver tingut molta feina cada dia «però avui encara més». El mateix han explicat a El Cigne.

Els responsables de l'establiment han assegurat que les xifres de vendes han sigut «si fa no fa com l'any passat». N'hi ha però, que han apreciat que enguany hi ha més moviment.