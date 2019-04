Els nous accessos a l'Aranya estaran a punt per a la celebració del ramadà

Entre el 6 de maig i el 15 de juny vinent se celebrarà el ramadà. Per aquestes dates és previst que quedin enllestits els nous accessos a la fàbrica de l'Aranya, segons informació aportada a Regió7 pel regidor d'Urbanisme, Marc Aloy. Actualment, aquesta part afegida a l'edifici per la banda de la xemeneia ja es veu molt acabada. Com es va dir quan van començar les obres, s'ha fet una construcció que s'assembli a la de la fàbrica, a base de maons, perquè hi quedi integrada el màxim possible.

Abdellah Anhari, president de la Comunitat Islàmica del Bages, ha explicat que el ramadà tindrà lloc a la mesquita que hi ha a la planta baixa de l'edifici -que no ha tancat malgrat les obres- perquè «ara té dues sortides d'emergència» que no tenia abans, un aspecte que és imprescindible, tenint en compte la gran quantitat de persones que s'hi reuneixen per celebrar aquesta important celebració del calendari musulmà.



Fora de termini

A hores d'ara, s'ha de dir que l'actuació a la banda de la xemeneia i a l'altra banda de l'edifici, la que queda al camí de la Cova, que és on hi ha l'accés principal, han superat els terminis previstos inicialment. Quan les van presentar, el maig del 2018, l'alcalde, Valentí Junyent, el regidor Aloy i Anhari, la previsió que es va donar va ser que la construcció amb els nous accessos, que va suposar tirar a terra l'annex que hi havia, que no tenia cap valor, estaria acabat a final de l'any passat. A l'altre costat de l'edifici també es va tirar a terra l'annex que hi havia fent punt rodó. En aquests cas, la previsió donada aleshores va ser que pogués estar acabat pel ramadà d'enguany , que és per quan podrà estar a punt la fase anterior.

Les obres més avançades han consistit a rellevar el volum que hi havia per un de nou amb la mateixa amplada però més petit i reculat, de manera que ha guanyat visibilitat la façana de l'Aranya (també anomenada fàbrica del Salt). A dins d'aquest nou volum hi ha unes noves escales i un ascensor per connectar les diferents plantes des de la cota de la Via de Sant Ignasi fins a la plaça del Salt.

La inversió, de 280.000 euros, la paguen l'Ajuntament (64%) i la comunitat islàmica (36%). Les obres a l'edifici, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local, el trauran de la situació d'irregularitat en què ha estat tots aquests anys pel fet de no estar adaptat a la normativa vigent, i donar la llicència d'activitat definitiva a la mesquita.