La candidatura del PSC de Manresa per al 26-M repeteix els 3 primers del 2015

La candidatura del PSC de Manresa per al 26-M repeteix els 3 primers del 2015

El PSC de Manresa concorrerà a les eleccions municipals del 26 de maig amb una candidatura en la qual repeteixen els tres primers noms de la llista de fa 4 anys que van aconseguir representació a l'Ajuntament: Felip González, Mercè Cardona i Joaquim Garcia.

L'alcaldable socialista ha aplicat l'antiga màxima de si funciona no ho arreglis i ha optat perquè repeteixin els tres regidors del grup municipal actual.

González ho argumenta dient que «som una oposició que des del primer dia hem actuat com si governéssim perquè hem fet una tasca sempre constructiva, fins i tot quan hem fet crítica d'aquells aspectes de l'acció del Govern Junyent-Aloy en què l'Ajuntament no ha estat encertat».

Assegura que «la nostra no ha estat una crítica perquè sí, hem actuat sempre des del diàleg i la cerca del més ampli consens, com, per exemple, en la elaboració dels principals plans estratègics que s'han aprovat durant els darrers quatre anys, sempre buscant fórmules d'acord amb el Govern i amb la resta de grups de l'oposició».

Pel que fa al conjunt de la candidatura, afirma que es tracta d'una llista «de persones preparades per governar, que reuneix un ampli col·lectiu molt divers i molt representatiu de la ciutadania a la qual volem representar des de l'activitat pública municipal».

L'alcaldable socialista afirma que la componen persones que tenen en comú «la seva voluntat honesta de contribuir a millorar la ciutat» i, també, els valors socialistes de no defallir en la defensa de la igualtat d'oportunitats i la justícia social amb l'objectiu comú d'aconseguir una ciutat més inclusiva.

Assegura que tots plegats treballaran per transformar Manresa en una ciutat moderna del segle XXI, en la qual «si cal onejar banderes, volem que aquestes siguin les del compromís comú per fer plegats un futur de sostenibilitat i cohesió social per als nostres fills i filles».

I afegeix que la seva feina es basarà «en el benestar dels que hi vivim, en aconseguir una ciutat de tothom, per a tothom i amb tothom. Sense que importi el lloc de naixement o com pensem».