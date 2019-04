L'advocat de Puigdemont Gonzalo Boye serà dimecres a Manresa

Dimecres 24 d'abril a les 8 del vespre, Gonzal Mazcuñán, exdirector de Regió7 i primer president de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, conversarà amb Gonzalo Boye, l'advocat que porta la defensa internacional de Carles Puigdemont i dels membres del Govern a l'estranger.

L'acte tindrà lloc a l'Auditori de la Plana de l'Om a les 8 del vespre en el marc dels Pessics de Vida, organitzats per la Delegació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i per l'Ajuntament de Manresa.

Gonzalo Boye és un advocat xilè, professor de Dret processal penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, assessor de l'European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín i del Palestinian Center for Human Rights de Gaza.

Exeditor de la revista Mongolia. Membre de l'equip de litigis estratègics de l'Observatori DESC de Barcelona. Va aprofitar els 7 anys d'estada a la presó (del 1996 al 2002) -per «prestar ajuda logística» als membres d'ETA que van segrestar Emiliano Revilla i a Diego Prado y Colón de Carvajal, tot i que el senyor Revilla i els segrestadors d'ETA ho neguen- per matricular-se a la UNED i completar la llicenciatura de Dret.

Des del 2003 exerceix com a advocat especialitzat en dret penal i penal internacional. És autor del llibre €Y ahí lo dejo (Roca Editorial), una crònica del procés català on explica en primera persona la internacionalització judicial de la causa catalana.