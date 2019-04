La nova plaça de Sant Ignasi de Manresa no estarà enllestida fins a final del 2020

Les obres dels nous accessos al Museu Comarcal per la plaça de Sant Ignasi han estat aturades un any

Les obres dels nous accessos al Museu Comarcal per la plaça de Sant Ignasi han estat aturades un any arxiu/J.M.G.

El retard de les obres a la façana i l'accés principal al Museu Comarcal ha retardat la urbanització de la plaça de Sant Ignasi, que s'hauria d'haver enllestit el 25 de novembre passat, igual que la Baixada dels Drets.

Per regularitzar aquesta situació, el darrer ple municipal va aprovar una ampliació del termini d'execució de les obres del Pla especial Fàbrica Nova fins al 31 de desembre del 2020.

El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va afirmar que «és obvi que no s'ha pogut afrontar encara l'ampliació de la plaça de Sant Ignasi a causa dels problemes de les obres al Museu Comarcal que han estat aturades un any», donat que i l'espai que s'hauria de transformar encara s'utilitza per a la construcció dels nous accessos.

Segons Aloy, amb la pròrroga «ens donem aquest temps de marge per poder completar els nous accessos al Museu i, quan els tinguem, urbanitzar la plaça».

Aloy va dir que l'Ajuntament no té potestat organitzativa sobre les empreses que presenten ofertes a un concurs, el guanyen i «després resulta que són un desastre i no compleix amb els terminis».

I va afegir que hi ha hagut una empresa «que ha fet les coses com no tocava fer-les, i com que no s'han fet bé s'ha expulsat l'empresa», s'ha fet un nou concurs i les obres tornen a estar en marxa.

De fet, l'Ajuntament i l'empresa que s'encarregava de la realització dels accessos al Museu es culpen mútuament del retard. De fet (vegeu Regió7 del 15 de març del 2018), l'empresa Construcciones Fertres admet haver comès errors però responsabilitza l'Ajuntament del gruix del retard. Considera que el problema de base ha estat que han hagut de treballar seguint un projecte «que és un desastre».

Des del seu punt de vista, hi ha hagut «autèntica mala fe i un comportament temerari», ja que «és rotundament fals que la situació sigui atribuïble únicament a l'empresa».

Asseguren que quan s'havia de començar l'obra no es va poder fer perquè «encara s'estaven retirant obres d'art del museu» i que hi havia importants errors de projecte amb gruixos de murs que no eren correctes, càlculs d'apuntalaments que quedaven molt curts i, fins i tot, se'ls feia «tirar a terra un mur quan no era necessari i amb el pèrit dient que això era demencial». Situacions que comportaven més tràmits i esperes que no són atribuïbles a ells, sinó al mateix Ajuntament. L'empresa va arribar a titllar la situació d'«escandalosa».

El retard ha motivat la demanda de pròrroga per part de Criteria CaixaHolding.