Plena ocupació als jocs de la plaça Espanya

Arlet, marxem!», crida una mare. L'Arlet fa veure que no l'ha sentida. Dissimula per poder esgarrapar uns minuts més i continuar, com si res, entretenint-se als jocs infantils de la plaça d'Espanya, ara nous i completament renovats. L'espai reformat, jocs inclosos, es va obrir a principi de mes. Amb el nou parc infantil i l'arribada de la primavera ha tornat la vida a aquest tros de la plaça d'Espanya. Si s'hi sumen les vacances escolars, es pot dir que aquests dies hi hagut plena ocupació. La resta de la plaça continua decaiguda, com sempre.

L'estampa d'aquests dies de Setmana Santa sense escola ha estat la de pares i mares a tot el voltant del parc infantil, i els nens i nenes jugant amb l'atracció, que ara és una única estructura modular amb diferents elements units entre si que proposa activitats per a diferents edats. Sembla que els més menuts aproven els jocs. Els pares, d'entrada, també. «Ara el parc és molt millor. No té res a veure amb el que hi havia abans. Havia vist tobogans amb la planxa mig despresa, claus rovellats que sortien i trossos de fusta podrits», comenta Cvijan. L'Alan és de la mateixa opinió. Assegut en un dels bancs que hi ha a l'entorn del parc, recorda que abans hi havia cargols mig despresos, grafits i menys varietat de jocs que no pas ara.

Una família explica que han anat al parc amb la filla per primera vegada. «Convenia que el renovessin». Tot i viure a prop de la plaça «no hi veníem perquè els jocs estaven en mal estat. No eren els adequats». I aprofiten per reclamar més parcs i en més bones condicions a Manresa.

El Francesc considera que el nou espai «és millor que abans. Hi ha més artilugis i varietat». Dit això, fa una precisió: «Ara que tinc les nenes en edat de parcs infantils, veig que n'hi ha de molt millors en altres poblacions». Per reblar el clau es demana per què no hi ha el terra de cautxú a tot el recinte i només n'hi ha en un dels accessos al joc. A tota la resta hi ha pedretes, que, per cert, envaeixen el terreny del cautxú.

Mentre el Francesc s'explica, un nen treu el cap per un forat del joc i crida repetidament la mare perquè observi la gesta. Al costat, una àvia grava amb el mòbil com el net s'enfila per uns elements d'escalada mentre al mateix temps l'aconsella que vigili molt.

A mitjan de mes un pare va denunciar que la seva filla es va lesionar en caure d'un dels elements del joc de més de 2 metres d'alçada (vegeu Regió7 del 13 d'abril). «No sé si a tots els parcs hi ha certs punts perillosos en funció de les edats dels nens», asseguren uns pares. Dit això, no treuen els ulls de sobre els seus.