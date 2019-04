El transformista Karla Show és a la candidatura

? Juan Carlos Vázquez, el número 17 de la llista, és el popular transformista manresà Karla Show. Té una llarga experiència sobre l'escenari amenitzant tota mena d'espectacles a còpia d'humor i respostes ràpides. Forma part de la llista encapçalada per González com a independent per tal de donar suport a la candidatura. És autònom de la pintura decorativa i de l'espectacle de les varietats per a tots els públics.