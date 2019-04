El bus urbà de Manresa va dur més de 14.000 persones de franc el dia de Sant Jordi

Més de 14.000 persones van viatjar de franc amb el bus urbà de Manresa el dia de Sant Jordi, quan el servei va ser gratuït. És el doble d'un dia feiner habitual i suposa un 14 % més que no pas l'any passat, quan el bus també va ser gratuït.

Durant tot el dia de Sant Jordi totes les línies del transport públic urbà de Manresa van ser de franc. En total van agafar el bus 14.146 persones. El 2018 van ser 12.456 i l'any anterior, el 2017, 4.383. En aquesta ocasió la diada va caure en diumenge.

L'Ajuntament de Manresa considera que s'ha acomplert l'objectiu de la iniciativa, a la qual any rere any s'apunta més gent que habitualment no fa servir el transport públic. D'aquesta manera fa ús del servei i pot decidir-se a fer el pas i utilitzar-lo també per als seus desplaçaments habituals. També ajuda a reduir les retencions de vehicles que es dirigeixen al centre de la ciutat en un dia de tanta mobilitat, estima el consistori manresà.

Per línies, la més utilitzada va ser la L8, la Perimetral, amb 4.395 usuaris al llarg del dia, seguida de la línia 1 de la balconada amb 4.388 i la L2 de La Parada amb 3.396. La línia L4, la de la Font va tenir 992 usuaris; la L3, la de la Mion, 716; i la L5, la de Sant Pau-Dolors-Viladordis, 259.

La gratuïtat del bus forma part del paquet de mesures de mobilitat, dissenyat amb motiu de Sant Jordi amb l'objectiu de garantir la seguretat dels vianants, assegurar l'accés amb fluïdesa del transport públic al centre de la ciutat i millorar la circulació del trànsit. L'operatiu de trànsit i el transport públic gratuït es va començar a aplicar l'any 2016.

Les mesures que es van dur a terme aquest passat dimarts dia de Sant Jordi per agilitar el trànsit van ser, recorda l'Ajuntament: