Canvis en la normativa per prevenir forats en la hisenda municipal

En el capítol de provisions per insolvències (morosos), s'ha de tenir en compte el canvi de criteris comptables a què obliga la normativa.

Així, fins l'any passat, els deutes de l'any anterior es provisionaven amb el 15% de l'import, mentre que ara es provisionen amb el 25% de l'import del deute.

Igualment, en el cas de les multes la normativa també obliga a preveure un percentatge més alt de provisió per impagaments.

L'altra cara de la moneda és que això indica que la provisió per insolvències és inferior a la morositat comptable, ja que es provisionen un percentatge del deute no satisfet.

La morositat és un problema de primer ordre per a la hisenda municipal.

Hi ha aspectes clau que cal tenir en compte per entendre aquesta situació. El primer és que d'acord amb les normatives pressupostàries, cada any cal fer una provisió per insolvències dels exercicis anteriors, per cobrir els deutes tributaris per cobrar.

La llei preveu que la provisió ha de ser progressiva i va del 5% dels deutes més recents al 100% en el cas dels que tenen 4 anys o més d'antiguitat.

Així que encara que el clima econòmic millori i els ciutadans tinguin ara menys dificultats per pagar els tributs municipals, si ens remuntem a 4 anys o més en el temps el panorama era molt diferent.

Aquí cal recordar que la comptabilitat d'una administració municipal obliga a arrossegar deutes durant un llarg període de temps fins que es consideren incobrables. En aquest cas se'ls anomena fallits de recaptació (deutes que ja han exhaurit el seu camí i es donen per incobrables).



No hi ha punt d'inflexió

Fa un any, el tancament de caixa del pressupost del 2017 va mostrar que la provisió per insolvències (els diners que es preveuen per cobrir la morositat) va ser 70.081 euros inferior a la de l'any anterior.

Després d'una pila d'anys a l'alça, la incògnita era si seria l'excepció a la regla o un punt d'inflexió.

Les dades del tancament de caixa del 2018 han mostrat un augment substancial de les provisions per fer front a la morositat. Així que no hi ha punt d'inflexió i caldrà esperar encara anys per poder-ho anunciar.