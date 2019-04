Manresa té una plaça de la República a Google Maps

Google Maps ha rebatejat la plaça Espanya de Manresa, el nom oficial, com a plaça de la República. És un gol per tot l'escaire que han colat a l'aplicació del gegant informàtic mundial. Almenys des de principi d'aquest any, si algú té connectat el Maps al seu GPS per guiar-se per Manresa li dirà, un cop a la plaça Espanya, que es troba a la plaça de la República. Si busca l'esmentada plaça Espanya a l'aplicació l'hi conduirà igualment, però amb el nom canviat. També si es busca plaça de la República les indicacions es dirigiran al mateix lloc (vegeu Regió7 del 23 de març).

És el mateix sistema sobre el qual es basa Google Maps el que ha fet que s'hagi produït el canvi. Amb la participació d'algú, és clar. Segons entesos en la matèria tothom pot suggerir canvis a Google Maps, i a tot el món apareixen i desapareixen edificis o canvien noms de carrers.



Aportar continguts



El mateix Google Maps té un apartat que permet suggerir canvis, marcar uns punts determinats o treure'ls. Informa que si la informació del Maps sobre un lloc determinat no és correcta es pot indicar, canviar el nom o bé altres dades. D'aquesta forma es pot afegir o editar informació d'un punt determinat com el nom, l'adreça, la seva ubicació concreta, i en cas que sigui un establiment comercial fins i tot afegir-hi els horaris d'obertura.

És clar que cal que algú faci això i és impossible seguir-li la pista. És el que s'anomena aportar continguts, en aquest cas a Google Maps. A més a més fa guanyar punts per obtenir avantatges com per exemple l'accés anticipat a funcions de Google. En aquesta ocasió, doncs, algú ha seguit tot els passos que marca el mateix Maps per rebatejar la plaça Espanya amb el nou nom. Ningú no ha dit ni fet el contrari i així ha quedat. De moment.



Canvi de nom simbòlic



El nom de plaça de la República prové d'un acte simbòlic que es va celebrar a la mateixa plaça a principi del 2018 quan l'Esquerra Independentista de Manresa, la CUP, l'Assemblea Nacional, els CDR i Poble Lliure van canviar la placa de la plaça Espanya, en un dels extrems de l'edifici de Correus, per una altra d'igual on hi havia el nom de plaça de la República. Unes 200 persones van participar en la iniciativa del canvi simbòlic de nom. No van passar ni dos dies que la nova placa va aparèixer trencada. Les restes encara pengen a la paret. Tot i que no s'aprecia el nom sencer perquè està partida pel mig, s'intueix el nom de plaça de la República.

Els organitzadors de la convocatòria van argumentar que l'acte tenia com a objectiu retirar un dels últims vestigis franquistes de la ciutat, «però sobretot celebrar l'arribada de la República». També van recordar, aleshores, que de tots els noms de carrers que es van canviar l'any 1939 amb l'entrada dels nacionals a Manresa, només el de la plaça Espanya continua vigent en l'actualitat. Abans de la guerra es deia de Francesc Macià. El col·lectiu que va organitzar l'acte va argumentar que una «plaça tan cèntrica i carismàtica» ha de tenir un nom «més adient a l'època que no sigui herència del franquisme violent».

La CUP també va intentar que es canviés oficialment el nom de la plaça en un ple municipal, proposta que no va prosperar. On ho ha fet, en canvi, ha estat al món digital de Maps.



Canvis de circulació



L'última vegada que a Manresa hi va haver importants canvis de circulació va ser arran de la posada en marxa de la nova rotonda de la Bonavista. Fins i tot abans que s'inaugurés ja apareixien les esmentades modificacions a Google Maps, com per exemple la direcció única en sentit pujada de la carretera del Pont de Vilomara o les modificacions a Sant Joan d'en Coll. En aquest cas els canvis es validen a través dels mateixos dispositius mòbils dels usuaris. Les incidències també van aparèixer en altres aplicacions com Wazen o bé OpenStreetMap. En aquest últim cas, la plaça Espanya continua sent la plaça Espanya.