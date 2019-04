L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, serà entrevistat avui a la Plana

L'advocat que porta la defensa internacional de Carles Puigdemont i dels consellers cessats a l'exili, Gonzalo Boye, serà avui a Manresa per participar al cicle Pessics de Vida. L'acte se celebrarà a les 8 del vespre a l'auditori de la Plana de l'Om.

L'encarregat d'entrevistar Gonzalo Boye serà l'exdirector de Regió7 i primer president de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, Gonçal Mazcuñán.

Gonzalo Boye va néixer a Xile. Després d'estudiar a Alemanya, el 1987 es va traslladar a l'Estat espanyol. El 1996 va ser condemnat a 14 anys de presó per col·laborar amb ETA en el segrest de l'empresari Emiliano Revilla. Ell sempre ha defensat la seva innocència. Va aprofitar els 7 anys que va ser a la presó per acabar Dret. Des del 2003 exerceix com a advocat en dret penal i penal internacional. És autor del llibre ... Y ahí lo dejo (Roca Editorial), una crònica del procés català on explica la internacionalització judicial de la causa catalana.

El nou cicle Pessics de Vida que organitza la Delegació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i l'Ajuntament de Manresa continuarà el pròxim 29 de maig a les 8 del vespre al Casino amb el cantant Ramon Mirabet. Conversarà amb la cantautora i periodista Anaïs Vila.

El 12 de juny la convidada als Pessics de Vida serà la periodista Gemma Nierga. També serà a les 8 a la sala d'actes del Casino. L'entrevistarà la periodista de Regió7 Gemma Camps. Nierga ha publicat Tres dies a la presó, una conversa amb Jordi Cuixart.