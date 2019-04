Manresa rebrà dilluns vinent el radar que multarà per l'excés de velocitat al nucli urbà

Dilluns vinent és previst que l'Ajuntament de Manresa rebi el radar que va comprar el setembre de l'any passat per controlar i multar els excessos de velocitat al nucli urbà. El consistori en va anunciar la compra i la posada en funcionament de forma imminent fa prop de 8 mesos però fins ara no s'ha disposat de l'aparell.

Un cop arribi el radar, que va sortir a contractació per 18.000 euros, s'han de formar els agents de la Policia Local que en seran usuaris i adaptar el software de l'aparell amb el procés administratiu sancionador intern, segons han explicat fonts municipals a Regió7. La voluntat és que estigui tot a punt i que es pugui estrenar durant el mes de maig, però la data no es podrà saber amb exactitud fins que s'hagin format tots els policies que el faran servir. El primer lloc on es volia instal·lar el radar era a la carretera del Pont de Vilomara, en paraules del regidor de Mobilitat, Jordi Serracanta, ja que molts veïns i comerciants de la zona es van queixar que els cotxes hi corrien molt des que la via és d'un únic sentit (de pujada). La primera ubicació de l'aparell, però, encara no està confirmada.

El sistema, que funcionarà sense fils, serà capaç de captar 1 o 2 carrils del mateix sentit o en dues direccions sense necessitat de moure el dispositiu. Es podrà utilitzar també de nit i detectarà una velocitat màxima de 250 km/h. Quan un vehicle sobrepassi la velocitat permesa, l'aparell capturarà dues imatges i les emmagatzemarà a la seva memòria. Podrà fer funcions com validar, notificar, anul·lar o introduir la matrícula del vehicle infractor sense deixar de mesurar la velocitat dels altres cotxes que vagin circulant mentre es facin aquestes gestions.