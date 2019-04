La UVic-UCC participa en la creació de l'Observatori d'Humanitats en Medicina

La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), l'Ajuntament d'Olot i la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa desenvoluparan aquest 2019 l'Observatori d'Humanitats en Medicina.

L'Observatori, amb seu a l'Hospital d'Olot, neix amb l'objectiu de promoure el desenvolupament de les humanitats integrades en les ciències de la salut com a eina fonamental en l'adquisició de competències transversals, emfatitzant en els punts d'intersecció entre salut, societat i cultura.

Les tres institucions es comprometen a crear sinergies perquè aquesta transversalitat es faci evident en els tres àmbits: docència, investigació i cultura. La Facultat de Medicina aportarà els instruments acadèmics necessaris per a la promoció del projecte, des de la recerca acadèmica fins al suport i estructura institucional. L'Ajuntament d'Olot posarà a disposició de l'Observatori l'estructura de la Regidoria de Cultura per a la celebració d'activitats. Finalment, la Fundació Hospital d'Olot es consolida com a seu del projecte i n'adopta el lideratge, a més d'oferir les seves instal·lacions per a la realització de cursos, seminaris, conferències i erigir-se com a espai de trobada i de referència en aquestes matèries.

A efectes pràctics, això aportarà alumnes del Grau en Medicina a l'Hospital d'Olot a fer unes primeres estades acadèmiques, situarà el centre hospitalari com un equipament cultural més a la ciutat i s'organitzaran una sèrie d'activitats aquest 2019 per reflexionar sobre algunes dicotomies construïdes culturalment. Potenciar l'activitat docent dels professionals de l'Hospital, treballar en xarxa i transversalment i obrir algunes línies d'investigació dins les possibilitats del centre són d'altres efectes col·laterals que comportarà l'Observatori a la Garrotxa.



Activitats de l'Observatori el 2019

Aquest 2019 l'Observatori d'Humanitats en Medicina ha presentat cinc activitats, sota el títol: "Límits i coneixement: ciència i humanitats a la sanitat el segle XXI". Les sessions tractaran les relacions entre humanitats i salut des de diferents perspectives.

La coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la UVic-UCC, Marina Geli, va ser l'encarregada d'impartir la conferència inaugural, el passat 17 de gener, en què va reflexionar sobre el sistema sanitari i els diferents punts de vista que tenim en funció del gènere. La segona sessió. el 7 de març, va ser la taula rodona "Diversitat, salut i gènere". La propera serà el 13 de juny i consistirà en la conferència "Ciència, medicina i humanitats: una aproximació a la història", a càrrec de Xavier Roqué i Carlos Tabernero de la Universitat Autònoma de Barcelona; a l'octubre es farà una taula rodona sobre el programa del Pacient Expert a la Garrotxa; i al novembre, coincidint amb el cinquè aniversari del trasllat de l'Hospital d'Olot, es presentarà un documental.

Totes les sessions tenen lloc a la sala d'actes de l'Hospital d'Olot els dijous, a les 19h. Podeu consultar els ponents i el contingut de les sessions a la pàgina web de la Fundació Hospital d'Olot.