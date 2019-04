Viladordis manté viva la tradició de les caramelles i el Mijac de la Sagrada Família participa a la Vetlla Pasqual

El nucli de Viladordis ha mantingut viva la tradició de les caramelles el diumenge i el dilluns de pasqua. Més d'una trentena de caramellaires van cantar i van ballar per caramelles a l'esplanada del davant del santuari de la Salut, envoltats de públic que no va parar de fer-los fotografies (imatge de l'esquerra). El Mijac de la Sagrada Família, que ha viscut les caramelles dels seus 50 anys, va actuar tant a la Vetlla Pasqual a la parròquia del barri (imatge de la dreta) com a residències d'avis i a centres hospitalaris de la ciutat per fer arribar la pasqua a les persones que l'han viscut amb il·lusió però ara no es poden desplaçar per poder veure les caramelles. També van actuar a la plaça Major, igual que el Mijac de Crist Rei, que a part d'actuar a les escales de la parròquia ho va fer per diverses places del centre.