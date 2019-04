Vox es presenta finalment a Manresa amb una excandidata de PxC al capdavant

Vox es presenta finalment a Manresa amb una excandidata de Plataforma per Catalunya al capdavant de la llista. Aquest dimecres al matí s'han fet públics els noms dels membres de les candidatures definitives que es presenten a les eleccions municipals del proper mes de maig i a Manresa n'hi haurà deu. Les altres nou ja eren sabudes i s'han anat presentant en actes públics. Algunes veus rumorejaven que Vox es podria presentar, però fins a avui no s'ha confirmat.

La número 1 de la llista és Inmaculada Cervilla Galera, qui va encapçalar la llista de la formació xenòfoba PxC a les municipals de 2015 per Sant Joan de Vilatorrada. El partit fundat per Josep Anglada no va obtenir representació a l'Ajuntament santjoanenc. El van votar 134 persones, un 3% de la població. Cervilla també es va presentar com a cap de llista de PxC a les municipals del 2011, però en aquest cas pel Pont de Vilomara, on tampoc va aconseguir prou vots per entrar a l'ajuntament.

La resta de noms de la llista de Vox, que s'ha fet pública avui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, són: Miguel Rodriguez Gonzalez, Jesica Galindo Peris, Jordi Castro Figuls, Ramon Vilardell Sitjes, Maria Dolores Zamora Carmona, Catalina Jimenez Galera, Carles Escale Delgado, Victor Bea Grueso, Francisco Perales Faro, Susanna Escale Delgado, Miguel Carmona Priego, Francisco Javier Guerra Flores, Marta Requelme Rodriguez, Carlos Ruiz Marina, David Rivero Mesa, Estefania Jimenez Martinez, Rafael Perez Herrera, Jose Galindo Clares, Nuria Perez Herrera, Miguel Angel Vadillo Abad, Miguel Valero Ribas, Gloria Maria de la Cruz Navarro, Maria Nieves Perez Gonzalez, Aleix Macias Simon.

Els suplents són Faustiona Sanchez Montesinos, Maria Consuelo Caracena Brotons i Ventura Alburquerque Hernandez.