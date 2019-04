Vox es presenta finalment a Manresa amb una excandidata de PxC al capdavant

Vox es presenta finalment a Manresa amb una excandidata de Plataforma per Catalunya al capdavant de la llista. Aquest dimecres al matí s'han fet públics els noms dels membres de les candidatures definitives que es presenten a les eleccions municipals del proper mes de maig i a Manresa n'hi haurà deu. Les altres nou ja eren sabudes i s'han anat presentant en actes públics. Algunes veus rumorejaven que Vox es podria presentar, però fins a avui no s'ha confirmat.

La número 1 de la llista és Inmaculada Cervilla Galera, qui va encapçalar la llista de la formació xenòfoba PxC a les municipals de 2015 per Sant Joan de Vilatorrada. El partit fundat per Josep Anglada no va obtenir representació a l'Ajuntament santjoanenc. El van votar 134 persones, un 3% de la població.