Boye denuncia, a Manresa, la falta de contrapès del poder judicial espanyol

L'advocat Gonzalo Boye va fer ahir una dura crítica al poder judicial espanyol, en especial les altes esferes, ja que considera que «no tenen cap contrapès», fet que l'ha portat a ser un poder «incontrolable». I és precisament aquest, segons Boye, el motiu pel qual a Espanya el procés judicial contra els independentistes «acabarà malament». Un exemple d'aquest poder de la justícia és el que ha passat amb l'expresident blaugrana, que ahir va ser absolt després d'haver passat gairebé dos anys en presó preventiva. «Volien demostrar que si poden amb el president del Barça, poden amb tothom», va dir el lletrat.

Boye va ser entrevistat per l'exdirector de Regió7 Gonçal Mazcuñán, en una nova sessió del cicle Pessics de Vida del Col·legi de Periodistes que va omplir de gom a gom la sala Plana de l'Om, a la qual l'advocat arribava després d'haver situat com un dels més venuts per Sant Jordi el seu llibre ... Y ahí lo dejo, on desmunta el relat del poder judicial espanyol sobre el procés independentista.

Tornant al judici del procés, l'advocat xilè va assenyalar que «no et pots defensar a casa del contrari», i en resposta a una de les preguntes de Mazcuñán, Boye va assegurar que si tots els membres del Govern destituït per l'aplicació del 155 haguessin marxat a l'estranger «ara estaríem a punt de guanyar i no hi hauria judici». També va apuntar que si expresident i exconsellers haguessin marxat en bloc «tindrien més legitimitat».

Boye va assegurar també que es volia mantenir lluny de fer valoracions polítiques per evitar «una defensa més militant que tècnica». Tot i això, va donar també alguns consells als independentistes si volen que el procés -no només el judicial- tingui recorregut a Europa, on «cal plantejar coses a favor de... no en contra. S'hi ha d'anar per ajudar a democratitzar Espanya». I va recordar que el país només té una trajectòria de 40 anys de democràcia i que a més la transició ha estat «un procés que mai ha acabat de culminar», tot recordant que en nom de la llei d'amnistia no s'investiguen crims comesos durant la dictadura.