El bus de Manresa porta 14.000 persones de franc la diada de Sant Jordi

Durant el dia de Sant Jordi, les línies del servei de transport urbà de Manresa van ser gratuïtes. I molta gent va aprofitar-ho per fer els desplaçaments amb aquest mitjà. En total van ser 14.146 persones, el 14% més que el 2018, quan en van ser 12.456. L'Ajuntament afirma que cada any s'apunta a aquesta iniciativa més gent que habitualment no fa servir el transport públic, que esdevé així un sistema per reduir retencions de trànsit i guanyar adeptes al transport públic. L'equip de govern ahir ho va valorar com «un èxit», perquè la intenció és consolidar aquesta proposta. La xifra representa gairebé el doble dels usuaris d'un dia feiner de pagament.

L'Ajuntament considera «complert l'objectiu de la iniciativa, a la qual any rere any s'apunta més gent que habitualment no fa servir el transport públic». D'aquesta manera fa ús del servei i pot decidir-se a fer el pas i utilitzar-lo també per als seus desplaçaments habituals. També amb aquest sistema es redueixen les retencions en aquest dia de tanta mobilitat dirigida al centre de la ciutat.

Per línies, la més utilitzada va ser la 8 (Perimetral), amb 4.395 usuaris al llarg del dia, seguida de la línia 1 (Balconada) amb 4.388; i la 2 (Parada) amb 3.396. La línia 4 (Font) va tenir 992 usuaris; la 3 (Mion), 716; i la 5 (Sant Pau-Dolors-Viladordis), 259.

La gratuïtat del bus forma part del paquet de mesures de mobilitat dissenyat amb motiu de Sant Jordi, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels vianants, assegurar l'accés amb fluïdesa del transport públic al centre de la ciutat i millorar la circulació del trànsit. L'operatiu de trànsit i el transport públic gratuït per aquesta diada es va iniciar l'any 2016.

L'Ajuntament va deixar el tram Passeig amb plaça Espanya per a vianants. Fonts municipals han explicat que «els vehicles es desviaven abans de plaça Espanya per una direcció o altra, i així evitem embussos al punt conflictiu entre vianants i vehicles del pas de plaça Espanya, i donem total seguretat als vianants».

Una altra mesura per facilitar la circulació pel centre de les parades de Sant Jordi va ser fer un reforç de bus, que aquest any es va tirar endavant amb més freqüència a les línies L1 i L2.

Prèviament, s'havia fet una campanya comunicativa per promocionar l'ús del transport públic aquest dia (amb vinils als busos i parades, aquest any amb nou disseny). La gratuïtat va ser per a alguns usuaris un motiu per aprofitar la possibilitat de fer desplaçaments sense pagar, i per a d'altres va ser una sorpresa.

La darrera mesura que completava aquesta acció de seguretat per al vianant era, justament, la gratuïtat del bus públic.