Junyent respondrà en públic les preguntes que li facin a «El WhatsApp de l'alcalde»

Valentí Junyent en un acte de Junts per Catalunya. Junts per Manresa

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que lidera la candidatura de Junts per Manresa, contestarà les preguntes que li enviï la ciutadania a través de WhatsApp en l'acte de presentació de tota la llista electoral que se celebrarà el dimarts 30 d'abril a les 19.30 h a l'Auditori de la Plana de l'Om.

Les preguntes s'han de fer arribar mitjançant una nota de veu a través d'«El WhatsApp de l'alcalde» (623 610 025). A l'inici de la nota de veu, s'ha de dir el nom i cognom i el barri de Manresa on viu aquella persona. La qüestió que es formuli no ha de durar més de 30 segons. Per qüestions de temps i de ritme de l'acte, s'escoltaran 25 preguntes i Junyent els hi donarà resposta. La resta, es contestaran a través de WhatsApp en els dies posteriors.

«El WhatsApp de l'alcalde» és una eina que la formació va posar en marxa a principis d'abril per recollir les propostes de la gent per acabar de confeccionar el programa electoral i per «poder conèixer de primera mà aquelles idees per fer de Manresa una ciutat encara més atractiva i agradable». L'objectiu, diuen des del partit, també és facilitar la participació dels manresans i manresanes en el projecte de Junts per Manresa i «oferir a la ciutadania una via fàcil i directe de poder fer sentir la seva veu».