L'exposició 'El tabac al descobert' es podrà veure a l'Oficina Jove

L'Oficina Jove del Bages (c. Sant Blai, 14) acollirà del 2 al 13 de maig l'exposició "El tabac al descobert", adreçada a un públic jove per tal de brindar-los informació i estímuls i generar actituds contràries al tabac i al seu consum, i refermar, en les persones que no hagin fumat mai, la seva posició per tal d'evitar (o si més no retardar) l'experimentació amb el tabac.

La mostra, produïda per la Diputació de Barcelona, agrupa el contingut informatiu en deu plafons i proposa un joc interactiu de preguntes i respostes, veritat/mentida. Per reforçar la idea antitabac també s'ofereix als joves de 2n d'ESO en concret, però també a altres persones joves, una visita dinamitzada per a informar-se i conèixer millor el tabac.

El tabac és una substància de gran poder additiu que causa problemes greus de salut. Encara que pot semblar en un primer moment inofensiu, moltes persones comencen a fumar perquè els altres ho fan, perquè necessiten tenir les mans ocupades, perquè relaxa... Al cap de poc, s'adonen que aquesta substància forma part del seu dia a dia i, tot i que es pensaven que seria fàcil, deixar-ho es converteix en un problema difícil de resoldre.

L'Oficina Jove del Bages compta, a més, amb l'Assessoria de drogues i usos de pantalles, un servei especialitzat que ofereix suport a les persones joves a famílies i professionals, de forma confidencial i gratuïta durant tot l'any. Cal contactar-hi a través del correu-e salutbages@oficinajove.cat o bé enviar un whatsapp 670 228 158.

L'Horari lliure de visita a l'exposició és de dilluns a divendres de 16 a 19 h.