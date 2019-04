Fem Manresa anuncia que no participarà en cap acte ni debat on hi hagi Vox

Fem Manresa ha fet públic aquest dijous un comunicat on adverteix que no participarà en cap acte electoral on hi hagi representants de Vox, després que s'hagi sabut que la formació d'extrema dreta ha presentat llista a Manresa per a les eleccions municipals del proper 26 de maig.

D'aquesta manera, la candidatura impulsada per la CUP, EUiA i Som Alternativa vol desmarcar-se, diu, «de la normalització del feixisme que Vox representa». Segons Roser Alegre, alcaldable de la formació, «no podem permetre que es normalitzi la presència d'aquells qui no respecten els drets humans més bàsics i que atien l'odi, el masclisme i la xenofòbia».

Amb aquesta decisió, Fem Manresa deixa clar que no compartirà escenari ni carrer «amb Vox ni amb els valors que la formació ultra representa: racisme, xenofòbia, masclisme, lgtbifòbia i ultraespanyolisme». En el mateix comunicat, Fem Manresa anima tots els organitzadors d'actes electorals a no convidar-hi la formació d'ultradreta, ja que «la pretesa neutralitat electoral serà utilitzada per Vox per difondre el seu missatge d'odi i discriminació», assegura.

La formació rupturista ha posat com a exemple el darrer debat electoral de les eleccions del 2015, on tots els partits excepte Ciutadans es van negar que Plataforma per Catalunya participés en l'acte.