Fem Manresa, PSC, ERC i Junts per Manresa fan el buit a Vox

Fem Manresa, PSC, ERC i Junts per Manresa han fet públics comunicats on adverteix que no participaran en cap acte electoral on hi hagi representants de Vox, després que s'hagi sabut que la formació d'extrema dreta ha presentat llista a Manresa per a les eleccions municipals del proper 26 de maig.



Fem Manresa, la candidatura impulsada per la CUP, EUiA i Som Alternativa, vol desmarcar-se, diu, «de la normalització del feixisme que Vox representa». Segons Roser Alegre, alcaldable de la formació, «no podem permetre que es normalitzi la presència d'aquells qui no respecten els drets humans més bàsics i que atien l'odi, el masclisme i la xenofòbia».



Amb aquesta decisió, Fem Manresa deixa clar que no compartirà escenari ni carrer «amb Vox ni amb els valors que la formació ultra representa: racisme, xenofòbia, masclisme, lgtbifòbia i ultraespanyolisme». En el mateix comunicat, Fem Manresa anima tots els organitzadors d'actes electorals a no convidar-hi la formació d'ultradreta, ja que «la pretesa neutralitat electoral serà utilitzada per Vox per difondre el seu missatge d'odi i discriminació», assegura.



La formació rupturista ha posat com a exemple el darrer debat electoral de les eleccions del 2015, on tots els partits excepte Ciutadans es van negar que Plataforma per Catalunya participés en l'acte.



El precedent del 2015

No convidar la formació

, ha explicat que el PSC ja ha anat informant des del principi de la precampanya a totes les entitats i organitzacions que els han convocat a debats electorals que el PSC de Manresa pensava assistir a tots els que fos convidat, però que no hi participaria si a la mateixa taula s'asseia un possible candidat o candidata de Vox.De fet, el PSC recorda que ja en la darrera campanya de les eleccions locals de 2015 va passar que es presentava un partit (PxC) que assistia a tots els debats "precisament per dir que no eren racistes i per parlar amb malcarament de tots els altres temes, dissimulant que el que feien en realitat a fora dels esmentats debats era una avergonyant campanya xenòfoba, al llindar dels paradigmes inacceptables de la extrema dreta".Degut a això, el PSC es va plantar i va anunciar que no participaria en el debat de final de campanya a la ciutat, al Teatre Conservatori. "Un posicionament que de seguida va trobar la complicitat de la CUP, primer, i de la resta de partits, després. Tos menys C's que sí acceptà debatre amb PxC", assegura.Per al PSC, ha arribat el moment de no permetre el blanqueig de programes electorals xenòfobs a través de assumir la participació en convocatòries on grups plenament antidemocràtics tenen el mateix nivell de plataforma de difusió que els que sí que acceptem les regles del joc democràtic.El PSC no demana que no es convoqui a VOX, només optem per no debatre al seu costat i fer-los el joc, tot i que això signifiqui assumir-ne conseqüències electorals per no assistir a segons quins fòrums de debat ciutadà.

Esquerra Republicana felicita les entitats organitzadores d'actes i debats electorals per haver optat per no convidar la formació d'ultradreta Vox, que es presentarà a Manresa en les properes eleccions municipals del 26 de maig.

El candidat a l'alcaldia, Marc Aloy, afirma que "òbviament Esquerra no vol compartir cap acte amb un partit clarament ultradretà, xenòfob, racista, homòfob i masclista". Per això, més enllà de proclames genèriques, "he volgut parlar personalment amb les entitats organitzadores dels quatre actes que hi ha convocats", que han fet saber a Esquerra que no convidaran Vox. En aquest sentit, Marc Aloy ha assegurat que "ens sentim orgullosos del teixit social i associatiu de la nostra ciutat, que fa pinya amb els partits polítics per aïllar el feixisme i la ultradreta de casa nostra".

El candidat per Esquerra lamenta que "un partit com Vox es presenti a les eleccions i, especialment, a les de la nostra ciutat, però per part d'Esquerra no contribuirem a donar-los protagonisme i treballarem per desemmascarar aquest partit i la seva ideologia xenòfoba, racista, homòfoba i masclista".