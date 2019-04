Manresa estrena la campanya Ja és primavera al Centre Històric

Ja és primavera al Centre Històric de Manresa i, per si hi havia dubtes, una nova campanya ho deixa clar. El Comissionat pel Centre Històric de l'Ajuntament de Manresa ha engegat durant aquest mes d'abril la campanya 'Ja és primavera al Centre Històric' amb l'objectiu de mostrar i recollir la major part de l'activitat comercial i cultural que hi té lloc en una sola plataforma.

La voluntat és que la campanya actuï de passarel·la entre el gran públic i algunes de les petites i mitjanes iniciatives que comparteixen l'escenari i la gent dels barris antics com a protagonistes principals.

El portal web centrehistoricmanresa.cat reunirà la informació actualitzada i la campanya es difondrà també mitjançant cartelleria i 4.000 programes repartits majoritàriament per la comarca del Bages.

Les activitats recollides en la campanya estan repartides en tres blocs: Esdeveniments Principals, esdeveniments que passen 'Cada setmana' i Festes de Barri. El primer bloc, recull les propostes amb entitat pròpia i data assenyalada, com festivals (Guineu Vermell Jazz, Batecs, CLAM, FABA, MAM, Manrusionica), fires (ExpoBages, Fira ViBa) i festes populars (Sant Jordi, Sant Joan). El segon bloc, recull aquelles propostes que es repeteixen cada setmana (pintxo-pote, mercat agrari, mercat de les flors, mercat Somiatruites i mercat de brocanters). El tercer i últim, les festes promogudes per associacions i grups de veïns i veïnes (Gispert, Vic-Remei, Barri Antic i Escodines).

Les activitats difoses són iniciatives de diferents sectors: associatius, privats o públics. En la majoria dels casos, però, es tracta d'iniciatives que compten amb una complicitat dels tres sectors, cosa que denota la bona salut de les iniciatives als barris antics de la ciutat de Manresa.

La campanya té com a principal canal la web centrehistoricmanresa.cat, on es recullen i s'actualitza la informació sobre algunes de les principals activitats que tenen lloc al Centre Històric de la ciutat. La difusió també es farà a través de cartelleria de gran format i de programes de mà que es poden trobar en comerços i establiments de Manresa i pobles de la comarca del Bages.