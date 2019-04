Puigdemont vol tornar a Espanya?

«No crec que vulguin tornar a Espanya», va assegurar Gonzalo Boye en ser preguntat sobre què hauria de passar perquè tornessin a «Espanya» els exmembres del Govern que són a l'estranger.

De totes formes, va assegurar que els seus defensats no volien evitar l'extradició, perquè si aquest hagués estat el seu objectiu «haurien anat a les Maldives o a qualsevol país que no tingui conveni d'extradició amb Espa-nya», però «van escollir Brus-sel·les» perquè és des d'on es pot «reinvertir en la lluita d'aquí», perquè «s'ha de guanyar a fora» i demostrar, va dir Boye, que si una cosa no és delicte en un país de la Unió Europea tampoc ho pot ser en un altre, perquè això xoca amb la lliure circulació entre els estats, un dels pilars bàsics de la Unió.

Tot i això, es va mostrar convençut que hi haurà una nova euroordre, possiblement quan hi hagi sentència.