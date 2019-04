L'ONCE celebra que s'hagi culminat la instal·lació d'avisadors als semàfors

Tots els passos de vianants que hi ha a Manresa regulats per semàfors ja disposen, des de començament de mes, dels avisadors acústics especials per a persones amb discapacitat visual. En són 180. D'aquests, n'hi havia 7 que encara no tenien activat l'avisador per a persones cegues, actuació que s'ha completat recentment des de l'Ajuntament.

L'ONCE Manresa celebra que s'hagi culminat la instal·lació d'aquest sistema a tots els passos amb semàfor, ja que fa la ciutat totalment accessible en aquest sentit. Maite Siles, directora de l'agència, explica que gràcies a aquest pas «ja no hi ha obstacles en la trama urbana per a les persones invidents si porten el bastó». Pel que fa a la tipologia d'elements urbans que hi ha a Manresa, Siles destaca que «és una ciutat bastant neta, sense barreres».

Els usuaris de l'associació disposen d'un comandament a distància homologat per a l'ús de persones cegues que permet activar els avisadors acústics dels semàfors en apropar-s'hi. Els sons indiquen quan el semàfor es posa en verd i quan en vermell. Segons Siles, aquesta alarma ja ve instal·lada als semàfors i només cal activar-la. Per fer-ho, l'entitat demana permís a l'Ajuntament, a petició dels mateixos usuaris, que alerten l'associació quan hi ha passos de vianants semaforitzats on no poden creuar amb seguretat per la manca d'aquest sistema.

Això és el que s'ha fet amb els 7 últims semàfors que hi havia a Manresa que fins ara no tenien disponible l'avisador acústic: quatre són a la cruïlla de la carretera del Pont de Vilomara amb l'avinguda de Bertrand i Serra; un al pas de vianants a la carretera de Viladordis (a la nova rotonda); un al pas de vianants del carrer d'Alvar Aalto, a prop de les escales d'accés al centre comercial (zona Trullols); i un al pas de la carretera del Pont amb el carrer de Francesc Macià. El pressupost ha estat de 10.725 euros.