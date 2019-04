Partits polítics i entitats fan el buit a Vox a Manresa

Ni els organitzadors de debats electorals previs a les municipals del 26 de maig els convidaran, ni els partits polítics volen compartir escenari amb la formació ultradretana. Això és el que van fer públic ahir en sengles comunicats Fem Manresa, PSC, ERC i Junts x Manresa.

Roser Alegre, l'alcaldable de Fem Manresa, va assegurar que «no podem permetre que es normalitzi la presència d'aquells que no respecten els drets humans més bàsics i que atien l'odi, el masclisme i la xenofòbia».

Amb aquesta decisió, Fem Manresa volia deixar clar que no compartirà escenari ni carrer «amb Vox ni amb els valors que la formació ultra representa: racisme, xenofòbia, masclisme, lgtbifòbia i ultraespanyolisme». En el mateix comunicat, Fem Manresa va animar tots els organitzadors d'actes electorals a no convidar-hi la formació d'ultradreta, ja que «la pretesa neutralitat electoral serà utilitzada per Vox per difondre el seu missatge d'odi i discriminació», assegura.



El precedent del 2015

El candidat a l'alcaldia del PSC, Felip González, va explicar que a les darreres municipals PxC -partit amb el qual Vox comparteix vincles (vegeu Regió7 d'ahir)- assistia als debats «precisament per dir que no eren racistes i per parlar amb malcarament de tots els altres temes, dissimulant que el que feien en realitat a fora dels esmentats debats era una vergonyosa campanya xenòfoba, al llindar dels paradigmes inacceptables de la extrema dreta».

A causa d'això, el PSC es va plantar i va anunciar que no participaria en el debat de final de campanya al teatre Conservatori. «Un posicionament que de seguida va trobar la complicitat de la CUP, primer, i de la resta de partits, després. Tots menys Cs, que sí que va acceptar debatre amb PxC». Per al PSC, ha arribat el moment de «no permetre el blanqueig de programes electorals xenòfobs».



No convidar la formació

Per la seva part, ERC va felicitar les entitats organitzadores d'actes i debats electorals per haver optat per no convidar la formació d'ultradreta Vox.

El candidat a l'alcaldia, Marc Aloy, va assegurar que ERC no compartirà «cap acte amb un partit clarament ultradretà, xenòfob, racista, homòfob i masclista».

Per això, més enllà de proclames genèriques, «he volgut parlar personalment amb les entitats organitzadores dels quatre actes que hi ha convocats», que han fet saber a Esquerra que no convidaran Vox. Aloy es va mostrar orgullós del teixit social i associatiu, que fa pinya amb els partits «per aïllar el feixisme i la ultradreta de casa nostra».

L'alcaldable d'Esquerra va lamentar que «un partit com Vox es presenti a les eleccions i, especialment, a les de la nostra ciutat, però per part d'Esquerra no contribuirem a donar-los protagonisme i treballarem per desemmascarar aquest partit i la seva ideologia xenòfoba, racista, homòfoba i masclista».



Rebuig del feixisme

Junts per Manresa tampoc pensa assistir a cap debat electoral en el qual hi hagi Vox.

El partit, liderat per Valentí Ju-nyent, va celebrar la iniciativa de no convidar a Vox als debats.

Toni Massegú, portaveu de Junts x Manresa, va dir que «Manresa ha estat sempre una ciutat que ha rebutjat qualsevol actitud feixista, racista, homòfoba i masclista. La societat manresana ha estat sempre una societat pacífica, tranquil·la, que s'oposa fermament a aquest tipus de conductes que només fomenten l'odi i la discriminació. Per això, no participarem en cap mena d'acte públic on Vox tingui veu. I demanem, també, que tots plegats no contribuïm a donar més protagonisme a partits d'ultradreta».