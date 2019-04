Es busquen enginyeres de Sistemes TIC

Hi ha poques enginyeres. A la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, per exemple, un 87 % dels estudiants matriculats aquest curs són homes, i la resta dones. En el cas de Sistemes TIC, el percentatge de dones encara és lleugerament inferior. Queda en un 10,5 %. No és un problema de Manresa, sinó mundial. Per revertir aquesta situació, trencar l'estereotip que les enginyeries són per a homes i buscar talent femení que es perd per aquests prejudicis, més de 160 països d'arreu del món han celebrat aquesta setmana el Dia Internacional de les Noies en les TIC. També a Manresa. A la Politècnica.

Ahir una seixantena de noies estudiants de quart d'ESO i primer de batxillerat dels instituts de Manresa, i també de fora, van participar en una jornada d'activitats per promoure els estudis d'engi-nyeria de Sistemes TIC. Al matí els van mostrar «com treballem al grau d'enginyeria», va explicar la sotsdirectora de la UPC a Manresa, Rosa Giralt. Després van poder fer una sessió intensiva de programació desenvolupant i disse-nyant elements gràfics i la interacció amb l'usuari d'un videojoc. Finalment van participar en una xerrada amb l'exjugadora de bàsquet manresana i graduada en Física Jael Freixanet.

«No volem que totes les noies facin enginyeria. Si no els agrada no ho han de fer», va assegurar Giralt. «El que volem és que les dones normalitzin que poden ser enginyeres, que sigui una cosa normal i que no hi hagi res que les freni». Hi ha qui no hi opta o bé ni s'ho planteja per prejudicis, «perquè es pensen que no és un món de dones», perquè no hi ha referents o per por. «Llavors ni ho intenten. Això està passant».

La manca de referents és un dels problemes de les enginyeries i també de les branques de ciències en general. «No hi ha referents femenins», segons Giralt. «Si sempre veus que tots són homes a Google, Amazon o qui sigui, acabes pensant que és un món d'homes», segons Giralt. En canvi, «hi ha dones que han fet coses molt importants però no són tan reconegudes. I les poques que hi ha són molt bones».

A la Politècnica de Manresa, on hi ha menys dones és a enginyeria de l'Automoció, amb un 7 %. A continuació hi ha l'enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, amb el 7,8. Mecànica se situa en el 10,3, mentre que Sistemes TIC -enginyeria que només s'ofereix a Manresa- és del 10,5 %. A Mines, també estudis pràcticament exclusius de la capital del Bages, el percentatge ja és més elevat. Se situa en el 24,3 %. Engi-nyeria Química és on hi ha més dones. En són el 45,4 %.