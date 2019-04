La candidata de Vox: sense projecte

La candidata de Vox a Manresa a les pròximes municipals, Inmaculada Cervilla , va assegurar que no tenia cap projecte per a Sant Joan de Vilatorrada quan es va presentar com a candidata a l'alcaldia per aquesta població per Plataforma per Catalunya a les municipals del 2015.

Cervilla no ha volgut fer declaracions a Regió7 i ha remès els periodistes directament al partit. En una entrevista que va oferir a Ràdio Sant Joan amb motiu de les municipals del 2015, i a la qual ha tingut accés aquest diari, va assegurar que no podia dir cap projecte per a la població «perquè no he estat a l'Ajuntament». Així mateix, quan se li va demanar que valorés l'actuació de l'Ajuntament de Sant Joan va afirmar que respondria quan «entri al consistori». Cap projecte, doncs. El 2011 Cervilla també va ser candidata per Plataforma al Pont de Vilomara.

«Primer els de casa» era un dels lemes de la xenòfoba Plataforma per Catalunya. I «primer els de casa» va ser, també, el que va repetir constantment l'actual candidata a l'alcaldia de Manresa per la ultradretana Vox a l'entrevista. Va remarcar com a punt fort de la candidatura que «primer som els de casa» i que «tenim un nivell molt alt d'immigració». Un altre aspecte que va esmentar és que «cal promocionar els productes de la terra». Sense concretar res.

«Primer els de casa soc, per exemple, jo», va dir durant l'entrevista. «La meva veïna que està separada, té una nena i no té ajuts. Sí que hi ha immigració que ve a treballar. Primer els de casa són els del poble. Els que treballem aquí, que han cotitzat moltíssims anys, que necessitem un ajut».

Quan l'entrevistador li va demanar si un magribí que estigui treballant aquí se'l pot considerar de casa va respondre amb una altra pregunta: «Però està treballant legalment?». Si la resposta és que sí, llavors, va dir un «doncs no ho sé. Per a mi un de casa és primer tu», en referència a l'entrevistador, «abans que un marroquí». A continuació li van preguntar si això era ser racista. Cervilla va opinar que «no. Per què racista? Per la raça?». Interrogada sobre si considerava que Plataforma era un partit xenòfob, va dir: «Jo no soc xenòfoba ni racista ni classista».

Ja centrant-se en el municipi de Sant Joan de Vilatorrada, va fer notar que a l'entrada de la població hi havia «un cartellet que diu: Sant Joan per la independència. No sé si tothom està d'acord amb el cartellet i jo crec que no, perquè jo passo força per aquesta entrada i sovint està ratllat i pintat. Això vol dir que cal escoltar a uns i altres perquè no tothom està d'acord».

Quan li van demanar la seva opinió sobre el dret a decidir va respondre que «jo d'això m'abstinc», i davant la insistència de l'entrevistador perquè es posicionés a favor o en contra que es pugui votar perquè Catalunya pugui ser un país independent, un país federal o continuar dintre d'Espanya, va respondre que «això de la independència, on ens ha portat? A malbaratar milions i milions d'euros per a res. Què s'ha aconseguit amb el dia de la independència? Res». Cervilla es referia a la consulta popular del 9-N del 2014. Tot seguit va assegurar que «jo d'aquestes coses en prescindeixo. Jo he de mirar per la gent que és d'aquí, que tenen les seves necessitats i per totes les queixes que ens han arribat. No és que sigui una posició simplista sinó que les coses s'han de mirar amb simplicitat. I què ha passat amb tot això de la independència? Res». Va afegir que «jo no estic a favor del dret a decidir perquè Catalunya sense Espanya no som ningú. Hauria de ser conscient que sense Espanya no seríem res».

Durant l'entrevista va declarar que no es considerava ni d'esquerres ni de dretes. «Jo em considero defensora dels nostres valors, de la nostra identitat, de tota la gent del poble que ens trobem al car-rer. De la gent que diu que hi ha voreres en mal estat, carrers en mal estat, gent que no està d'acord amb la independència, gent que no està d'acord amb la forma com es governa l'Ajuntament».