Manresa tindrà una planta de tractament de residus el 2022 de 10,5 milions d'euros

Important cop de timó en l'operació que obligava a transportar per carretera a Vacarisses tota la brossa que va a parar a l'abocador manresà de Bufalvent mentre es construïa una planta de tractament per evitar que es continuï colgant deixalles que poden ser reciclades.

La Generalitat ha posat sobre la taula una subvenció directa de 10,5 milions d'euros que permetrà començar les obres de la planta de tractament el primer trimestre de l'any que ve per tenir-les enllestides a final del 2021 o començament del 2022.

Això fa canviar el guió amb què s'havia estat treballant fins ara: lligar convenis per construir una planta de transferència que possibilités traslladar la càrrega dels petits camions de recollida de deixalles urbanes a uns de més grans que la portarien fins a la planta de tractament de Vacarisses.

Una operació que s'havia de fer per carretera mentre el Parc Ambiental de Bufalvent no tingués la seva planta de tractament enllestida, segons la previsió, el 2023.

El detonant del canvi ha estat que la planta de tractament de residus de Vacarisses no té capacitat per tractar les deixalles del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus perquè l'àrea metropolitana ha incrementat la generació de deixalles amb la sortida de la crisi econòmica.

Així que l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat ha optat per fer un cop de timó i plantejar abandonar la via dels convenis per fer l'obra per etapes, i concedir una subvenció directa per accelerar la construcció de la planta de tractament de Manresa i renunciar al transport per carretera de les deixalles fins a Vacarisses. El que implica que ja no cal construir la planta de transferència de la càrrega dels camions de recollida als camions que l'havien de portar fins a Vacarisses.

El trasllat amb camions s'havia d'haver iniciat a començament de l'any passat, però la intervenció de la Generalitat per part del Govern central i l'aplicació de l'article 155 van fer deixar en suspens l'operació.

Després d'un any de retard la nova data marcada va ser aquest mes d'abril, i així es va tenir en compte a l'hora de calcular el preu de la taxa d'escombraries, ja que a partir d'aquest mes hauria de cobrir el cost del trasllat per carretera fins a Vacarisses.

Requerits per aquest diari, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i l'Ajuntament de Manresa han explicat que el trasllat per carretera no es faria perquè es replantejava l'operació.

Segons el gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Ricard Jorba; el president de l'executiva del consorci i regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i Josep Maria Sala com a membre de l'executiva i regidor d'Hisenda, la proposta de la Generalitat potenciarà encara més el Parc Ambiental de Bufalvent.