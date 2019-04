La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa continua endavant amb el seu programa d'activitats. Les caminades, les excursions, els tallers, els debats... Activitats diferents per fer salut, cultura, formació, adquirir nous coneixements... La Coordinadora també és present en fòrums cívics i reivindicatius, tant en l'àmbit local com en el comarcal.

Participem en el consell municipal de la gent gran de Manresa, en el consell comarcal de les persones grans del Bages, en la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec) i també en la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran. Tal com diu el títol d'aquest article, «jubilats laboralment, però actius socialment».

Des d'un vessant lúdic, la Coordinadora col·labora en l'organització del cicle de caminades «A cent cap als 100!» Una iniciativa impulsada i subvencionada per la Diputació de Barcelona, que té el suport de les regidories d'Esport i de Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa. Aquesta activitat fisicoesportiva permet descobrir nous paratges –alguns encisadors– d'altres municipis de la província.



Quatre caminades l'any

Les caminades transcorren per pistes forestals i corriols de muntanya, i s'eviten els feixucs desnivells i els trams urbans. Són uns itineraris pensats i adaptats a les possibilitats de les persones grans. La distància oscil·la entre els 6 i els 10 quilòmetres i, a més a més de descobrir nous entorns geogràfics, també permet relacionar-se i fer noves amistats amb persones d'altres localitats. D'aquestes passejades de marxa nòrdica se'n celebren quatre l'any i per participar-hi cal adreçar-se a la Coordinadora de Jubilats o bé a l'ajuntament. A mitjan mes de maig se celebra un acte festiu com a cloenda del cicle de les caminades.



Torna el Congrés de la Gent Gran

Pel que fa referència a les inquietuds socials de les persones grans de Catalunya, d'aquí a uns mesos se celebrarà la 8a edició del Congrés Nacional de la Gent Gran. Concretament, serà el 25 d'octubre i tindrà com a escenari el magnífic indret de Món Sant Benet, al municipi de Sant Fruitós de Bages. L'anterior va tenir lloc el 8 d'octubre del 2014 al mateix lloc. En aquella ocasió vam participar-hi gairebé mig miler de delegats i delegades en representació de diversos col·lectius i entitats socials de la gent gran de Catalunya.



Els mateixos problemes

El congrés es convoca cada quatre anys mitjançant el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i el Consell de la Gent Gran de Catalunya. El primer es va celebrar el 1990. Ara, ja han passat gairebé cinc anys des de l'anterior, i novament –i malauradament– es tornaran a debatre els mateixos problemes i s'exposaran les mateixes reivindicacions, que, lluny de resoldre's en el decurs d'aquests anys, s'han agreujat: increment de les llistes d'espera per a les valoracions –i ajuts econòmics– de la dependència i discapacitats; perill del sistema públic actual de les pensions; mancança de places públiques a les residències de gent gran; augment de llistes d'espera a la sanitat pública...

Com succeeix en altres sectors de la societat, l'atenció a les persones grans té una regressió que és alarmant. Les polítiques de privatització dels serveis públics són una amenaça per a l'estat del benestar. Així doncs, cal estar a l'aguait i permanentment mobilitzats per evitar la pèrdua progressiva dels drets socials.



Víctor Feliu i Ferrer és membre de la junta de govern de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes