Eleccions generals: on em toca votar aquest 28-A?

El cens electoral per a aquesta convocatòria d'eleccions generals a Manresa que se celebraran aquest diumenge, 28 d'abril, és de 52.518 electors. La xifra és superior de 483 persones a les 52.035 que hi va haver el 26 de juny de 2016, quan es van celebrar les darreres eleccions generals. En aquesta pàgina t'expliquem com saber on et toca votar.

On són els col·legis electorals del 28-A?

Avui hi ha 20 col·legis electorals a Manresa amb un total de 82 meses. El llistat de col·legis electorals i les seves adreces és el següent:



Com saber on em toca votar?



Per consultar les dades del cens electoral cal introduir el document d'identitat i la data de naixement en aquesta pàgina web, oficial de l'Ajuntament de Manresa. El sistema, a banda d'indicar el lloc de la votació de cada ciutadà o ciutadana, també l'informa sobre si ha estat designat membre d'una mesa.