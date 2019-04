Pressupost participatiu 2019: protectora d'animals, parc del Castell, passos de vianants il·luminats i piscines d'estiu

La millora de la protectora d'animals de Manresa, la senyalització del parc del Castell, la instal·lació de passos de vianants intel·ligents i il·luminats i la millora de l'entorn de les piscines d'estiu municipals amb més vegetació són els quatre projectes guanyadors del pressupost participatiu d'aquest any, dotat amb 200.000 euros; 50.000 per projecte. Es podia triar entre un total de 29, hi ha hagut 28 dies per votar, cinc punts de votació, dos dels quals fixes; un univers de votants de 68.454 persones i, en total, 3.528 persones que hi han participat, que suposa un 5,15% del total i un 24% més que el 2018.

Per segon any consecutiu han pogut votar els joves de 12 anys en amunt, la qual cosa s'ha notat en els increments per edats. La franja de 12 a 25 anys ha viscut un increment del 2,7% de l'any passat al 4,4% d'aquest any. Té un explicació i és que en aquesta cinquena edició del pressupost participatiu de l'Ajuntament de Manresa s'ha invertit en el jovent una part destacada dels diners per a l'organització, amb tallers als instituts per fer propostes i triar-ne una per presentar-la al pressupost. Això no només ha tingut una traducció en la participació sinó també en els projectes presentats: 8 del 29 els han presentat joves menors de 16 anys. De fet, dos d'ells són els que s'han endut més vots.

El més votat (1.500, un 10,63%) consisteix en la millora de la protectora d'animals de Manresa amb l'adequació d'un espai de 400 m2 per allotjar en condicions adequades els gats que hi siguin acollits; envoltar el recinte amb una tanca de dos metres d'alçada; cobrir tot el pati dels gats i instal·lar portes en les 59 caneres. Té un pressupost de 50.000 euros i els van presentar els alumnes de 4rt C de l'institut Lacetània; el quart més votat ha estat el proposat pels alumnes de 2n C de l'escola La Salle, la millora de les piscines d'estiu (840 vots, un 5,95%).

Aquest matí de dilluns, el regidor de Participació, Pol Huguet, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, han presentat els resultats del pressupost participatiu i n'han fet balanç. Entre els presents, representants de col·lectius que hi han participat, com el president del Montepio de Conductors, Llorenç Juanola, el tercer projecte més votat (925 vots, 6,55%), i els alumnes de La Salle, i altres que ho han intentat, com els defensors del Mercat de Música Morta de Manresa, del projecte Manresa, destinació turística internacional i del projecte Manresa inclusiva també amb l'esport.

Huguet ha celebrat l'increment de la participació, fruit, ha dit de l'augment dels projectes presentats i Junyent ha fet autocrítica quant al fet que triguin tant a materialitzar-se.

Destacar que el segon projecte més votat ha estat Parc del Castell. Espai de lleure familiar, presentat per les associacions de veïns de Passeig i Rodalies, Vic-Remei i Cal Gravat (1.69 vots, 7,58%). És la tercera vegada que es presenta i la tercera que guanya, si bé les dues anteriors encara estan pendents. Huguet ha informat que la contractació està al caure.