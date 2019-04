Els treballs de recerca de batxillerat posen el punt de mira en el sexisme

Els alumnes de batxillerat han demostrat tenir una sensibilitat especial per la discriminació de gènere. Els treballs de recerca dels alumnes de batxillerat sempre són molt diversos, però aquest any aquesta problemàtica ha centrat algunes de les recerques que els estudiants han de fer per superar el batxillerat. Ho constata el llibre que cada any recull una part dels treballs que fan alumnes dels centres del Bages i el Moianès.

La publicació recull el resum dels 57 treballs de recerca més interessants, i tres es fixen en la representació de la dona en diferents àmbits de la societat. Una de les recerques és promoguda per tres alumnes de l'institut d'Auro de Santpedor, Alba Mateos, Fiona Molina i Laura Sánchez, i es fixen en les xarxes socials i especialment en vídeos musicals que tenen milions de visualitzacions a YouTube. També en imatges i textos d'Instagram, Twitter i WhatsApp. La recerca conclou, principalment, amb la visualització dels vídeos, que es difon una imatge distorsionada de la dona basada en estereotips.

D'altra banda, una estudiant de l'Escola Joviat de Manresa, Gisela Ruiz, ha analitzat les pel·lícules d'animació de Walt Disney per estudiar quin rol representen els personatges femenins en els films. Un altre espai clar de sexisme, segons el treball. Per aquest motiu, l'alumna creu necessari que aquests personatges evolucionin amb la societat perquè ajudin a imposar nous rols femenins.

Finalment, el món del videojoc és l'altre àmbit en què una alumna de l'institut Llobregat de Sallent, Núria Jazmín, ha trobat un tracte discriminatori. De fet, assegura que hi ha poques usuàries de videojocs, comparat amb els nois, i en responsabilitza en part la publicitat de les empreses d'aquest sector, que és molt dirigida a nois. Tot i que les qüestions de gènere han destacat, dins la varietat de temes també hi ha hagut recerques dedicades a altres problemàtiques, com l'assetjament escolar.

La presentació del llibre va tenir lloc dijous a l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa, i hi va intervenir el doctor Josep Maria Gasol, professor d'investigació a l'Institut de Ciències del Mar. La publicació és una petita mostra de la recerca que fan els alumnes de batxillerat, ja que en total, en aquest curs, s'han presentat 732 recerques en els instituts del Bages i el Moianès.

L'objectiu de la publicació és oferir un marc de reconeixement als treballs d'investigació més valuosos fets pels alumnes de segon de batxillerat i divulgar-los fora del centre.