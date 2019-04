Manresa en Comú exhibeix diversitat

Manresa En Comú ha definit la llista a les municipals com a «paritària, en cremallera, d'esquerres i confluent amb candidates d'ICV, Podem, EUiA i independents del món sindical i associatiu».

Víctor Prat, portaveu de la formació i número 2, l'ha definit com «la veritable confluència de les esquerres a Manresa», ja que en formen part persones que provenint de diferents partits o sense militància prèvia han superat el sentiment identitari dels partits i espais originals.

Prat ha explicat que aquesta pluralitat es materialitza en una candidatura configurada per persones que provenen d'ICV com la cap de llista Ana C. Querol, l'excoordinadora Maribel Luzón, Gigi Berchesan, Aina Marcet o Ricard Galvan i, també, per inscrits de Podem que han estat molt actius en aquest espai a Manresa, com ell mateix i que «som crítics amb el paper de comparsa que ha fet Podem/Democràcia municipal a l'Ajuntament».

Per aquest motiu , segons Prat, en els números 8 , 16 i 18 de la candidatura s'incorporen gent de Podem com Ramon Antequera, Paco Couso i Anna Rodrigo, respectivament.

El portaveu ha volgut fer palès que «és important que la ciutadania manresana sàpiga que EUiA amb qui té pacte signat per anar a les municipals és amb els comuns» i que la coalició que es presenta sota les sigles Fem Manresa «no és amb EUiA amb qui va coalitzada, com diu la seva publicitat, sinó amb Sobiranistes», partit creat pel «trànsfuga Nuet».

Assegura que aquest és el motiu pel qual «en el número 10 hi trobem Juan Carlos Muñoz, militant actiu d'EUiA».