La plataforma per les pensions ja fa més d'una vintena de dilluns que es concentra

Concentració davant de l'ajuntament d'ahir al matí g. c.

Cada dilluns, a les 11 del matí, a la plaça Major, davant de l'ajuntament, s'apleguen entre 50 i 70 persones resp0nent a la convocatòria de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa. Des de l'octubre de l'any passat només han fallat en comptades ocasions. Ja són set mesos concentrant-se i una vintena de vegades. Ahir, hi van tornar.

El nucli dur de la plataforma l'integren persones d'entitats lligades a la gent gran: la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, l'Associació de Gent Gran de la Sagrada Família, el Casal de Gent Gran de la Balconada, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, CCOO i UGT.

Ahir, Josep Ramon Mora es va cuidar d'adreçar-se als presents amb el megàfon. A banda de les reivindicacions que van generar la seva constitució en plataforma (pensions, manca de places públiques a la residències, ajudes a la dependència, llistes d'espera i assistència domiciliària), setmanalment tracten els temes de més actualitat i el que ha succeït aquella setmana, així com les novetats de la seva lluita. Ahir, entre altres, es va consensuar amb els presents la decisió de no convidar Vox al debat amb els alcaldables que han organitzat el proper dia 14 de maig. Tothom hi va estar d'acord.

La intenció, van confirmar tant Mora com Víctor Feliu, que també forma part del nucli organitzatiu de la plataforma, és continuar la seva cita dels dilluns. De fet, deia ahir Feliu, «vam proposar fer-ho cada quinze dies perquè, en ser gent gran, no fos massa cansat, i va ser la gent que ve la que ens va dir de mantenir-ho cada setmana».