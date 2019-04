El pressupost participatiu obté un 24% més de votants, amb més jovent i menys gent gran

L'edició 2019 del pressupost participatiu és la segona de les cinc de celebrades fins ara que ha obtingut més participació, amb 3.528 persones. És el 24% més que l'any passat, en què va baixar molt. Expliquen aquest augment l'increment dels projectes presentats i dels votants més joves. Els de 12 a 25 anys han passat d'un percentatge del 2,7% al 4,4%. També ha augmentat el de les franges d'edat següents fins als 65 anys. En canvi, ha disminuït en les franges a partir dels 66 anys. Dos dels quatre projectes guanyadors (millora de la protectora d'animals, tercera fase de millora del parc del Castell, instal·lació de passos de vianants il·luminats i millores a les piscines d'estiu) els van presentar alumnes del Lacetània i de La Salle.

Dels 29 projectes presentats enguany, 8 van ser propostes de joves menors de 16 anys. Aquesta ha estat la segona edició que han pogut votar els de 12 anys en amunt. Pol Huguet, regidor de Participació, va presentar, ahir, els resultats del pressupost participatiu 2019 al costat de l'alcalde Valentí Junyent i de persones i grups que hi han participat, que van voler assistir en directe a la proclamació dels quatre guanyadors. És el cas del president del Montepio de Conductors, Llorenç Juanola, i d'alumnes de La Salle; de dos dels projectes més votats, i de quatre projectes que no han guanyat.

Huguet va explicar que, en l'àmbit organitzatiu, enguany s'han centrat els esforços a potenciar la participació del jovent, fent tallers als centres per tal que fessin propostes, cosa que ha tingut una traducció directa en els resultats. Va voler fer notar, d'altra banda, que la coincidència amb unes eleccions ha fet que, a nivell de comunicació, no s'hagin pogut tirar endavant algunes actuacions de difusió, com ara penjar cartells als carrers i explicar novetats.



Més dones que homes

El pressupost participatiu, dotat amb 200.000 euros, que es repartiran en partides de 50.000 els quatre guanyadors, s'ha pogut votar durant 28 dies en cinc punts, dos dels quals fixos. Juntament amb la participació del jovent, el regidor va posar l'accent en la de les dones en comparació dels homes, amb un 60 i un 40%, respectivament, un percentatge que no és una novetat d'enguany. En concret, han votat el 5,9% de les dones i el 4,3% dels homes.

En general, a partir del que van poder copsar sobre el terreny, va dir que la gent els havia expressat la seva satisfacció per poder votar. En aquest sentit, va remarcar les garanties que ofereix el sistema per fer-ho virtualment, que ha fet possible l'equip informàtic de l'Ajuntament, que «hem cedit a diversos ajuntaments de la comarca i de Catalunya perquè és fàcil i ràpid, i molt segur».



Autocrítica

A l'altra banda de la balança, la que no satisfà tant els ciutadans, hi ha el fet que els projectes gua-nyadors triguin molt a materialitzar-se. Com va explicar Regió7, de les edicions del 2016, 2017 i 2018 encara n'hi ha vuit de pendents. Huguet va dir que aquest és un tema en el qual tenen previst explicar-se molt. «Quan parlem amb els quatre guanyadors els recordarem que el projecte s'ha d'acabar d'afinar, que després s'ha de redactar, que hi ha un període de contractació, etc., i això fa que els projectes s'allarguin un o dos anys». L'alcalde també s'hi va referir. Després de celebrar l'increment de la participació i que dos dels quatre projectes els hagin aconseguit una escola i un institut, va voler «fer autocrítica». Tot i les explicacions «tan encertades» del regidor Huguet, va dir, «els projectes s'haurien d'executar d'una forma més ràpida i aquest hauria de ser un objectiu, no de la regidoria de Participació, sinó d'altres àmbits de la casa». Quant al fet que sigui el tercer any que guanya un projecte per al parc del Castell, va dir que demostra que «és una reivindicació i una prioritat veïnal i ciutadana».