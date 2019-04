Súria, Sant Fruitós de Bages i Manresa acullen activitats solidàries amb els projectes de mecenatge d'Althaia

Professionals de la Fundació Althaia van ser aquest dissabte a Súria per parlar sobre el càncer de mama en unes jornades solidàries que es van celebrar durant el cap de setmana a aquesta població bagenca sota el lema Súria Lluita amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania i recaptar fons per al nou Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia de la institució. La iniciativa, organitzada per la Penya Blaugrana de Súria amb el suport de l'Ajuntament, va incloure també una matinal d'activitats esportives i lúdiques per a totes les edats que va tenir lloc diumenge.

La xerrada, centrada en la incidència del càncer de mama i les afectacions a nivell psíquic i físic, va comptar amb l'assistència de més de 200 persones. Van intervenir la Dra. Elena Martí, cap del servei de Cirurgia Plàstica; el Dr. Lluís Solernou, cap clínic del servei de Cirurgia; la Dra. Maria Teresa Montes, adjunta del servei de Ginecologia i Obstetrícia, i Jordi Cols i Susanna Gubianes, de l'equip d'infermeria de l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia. En paral·lel, es va exposar l'experiència d'una persona que viu aquest procés. L'acte va incloure una actuació musical, a càrrec del grup Morlan River.

La matinal solidària que es va celebrar diumenge va incloure múltiples activitats, com una caminada, marxa nòrdica, bitlles catalanes, cercavila de gegants, ball de bastons, inflables, actuacions castelleres, zumba i una arrossada. Hi van prendre part activament nombroses entitats del municipi i de la comarca i també va ser tot un èxit de participació. Es van vendre unes 900 samarretes, més de 400 tiquets d'esmorzar i 150 de dinar. En total, es van recaptar més de 12.000 euros.

Sant Fruitós de Bages i Manresa també van acollir diumenge activitats solidàries, en aquest cas en benefici del projecte de mecenatge per a la millora de l'atenció a infants i joves. A Sant Fruitós de Bages, 223 atletes van participar a la 7a edició de la cursa del Nat's. Per la seva banda, la 1a caminada solidària de l'escola Oms i de Prat de Manresa, en el marc del seu 50è aniversari, va aplegar prop de 300 persones. La caminada va estar organitzada per alumnes d'aquest centre educatiu. En paral·lel, hi va haver una parada de productes solidaris gràcies a la col·laboració de voluntaris d'Althaia.

Les activitats solidàries continuen aquest cap de setmana. Dissabte, 4 de maig, se celebrarà el Saltamos Festival a Sant Fruitós de Bages. Serà una jornada aèria solidària en què hi haurà sorteig de regals i paradeta de productes solidaris en benefici de l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia.

La Fundació Althaia agraeix l'organització de totes les iniciatives i que s'hagi decidit destinar la recaptació solidària als programes de mecenatge de la institució.