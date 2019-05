JuntsxManresa es conjura per menjar-se el tall després d'anys rosegant els ossos

Imatge de tota la candidatura de Junts per Manresa, al final de l'acte electoral d'ahir a l'auditori de la Plana de l'Om

Amb els resultats electorals del 28A encara calents sobre la taula –que van atorgar milers de vots de diferència a Esquerra sobre JxCat a Manresa–, l'alcaldable Valentí Junyent, la seva llista, els regidors sortints i un auditori de la Plana de l'Om gairebé ple es van conjurar, ahir, per guanyar les municipals del 26-M.

Junyent va defensar amb vehemència la llista que ha teixit persona a persona. I ho va fer després d'una intervenció de la persona que tanca la candidatura, Josep Maria Sala, l'actual regidor d'Hisenda, que va fer una glossa dels governs convergents a Manresa des del 1987 fins a l'actualitat. Va apuntar grans reptes pendents i no es va poder estar d'oferir una dada molt significativa: després de tota la tasca d'endreça econòmica realitzada, l'Ajuntament està en condicions de mantenir l'equilibri financer amb endeutaments de 7 milions d'euros cada exercici el proper mandat. I, si l'administració es porta amb cura, seria possible que el següent també.

Tot i que ell ho va plantejar amb aquests termes i no altres, si es multipliquen els 7 milions d'euros per 8 anys el resultat seria de més de mig centenar de milions d'euros. Coneixedor de les complexitats de la gestió municipal, ell hauria considerat una frivolitat presentar-ho en aquests termes, però queda clar que l'Ajuntament torna a disposar de marge per fer inversió.

Aquesta bona notícia és, també, un neguit i un plus de responsabilitat, perquè si després de passar-se anys fent feina d'endreça, eixugant deute i pagant operacions dels anteriors gestors, a JuntsxManresa se li escapen aquestes eleccions municipals, la decepció pot ser majúscula.

Junyent ho va dir amb totes les lletres: «Els resultats de les generals no són extrapolables a les municipals». Va recordar que el que decideix el vot dels ciutadans en unes municipals és la feina feta durant el mandat i la confiança o desconfiança que tenen el gruix dels electors sobre el lideratge exercit i l'equip que es presenta per governar la ciutat.

Junyent va avançar que durant els dies que queden fins a la data de les eleccions ell i els que integren la candidatura de Junts per Manresa només tindran al cap la victòria i continuaran actuant «amb humilitat i prudència», però estan absolutament convençuts que «tenim el millor equip».