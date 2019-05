L'Ajuntament reitera que el joc de la plaça Espanya on es va fer mal una nena és segur

L'Ajuntament no té previst fer cap canvi al joc infantil de la plaça Espanya d'on va caure daltabaix una nena que hi va anar a jugar el primer cap de setmana que va quedar obert a la quitxalla.

El consistori s'ha reafirmat en el que ja va dir en el seu moment, que el joc està homologat i que el gruix del paviment de material granular que marca la normativa que hi ha d'anar, tenint en compte l'alçada de l'estructura, fins i tot és superior. Tot i que en el seu moment va apuntar que no descartava prendre mesures addicionals o canviar elements si fos necessari, un cop fet el seguiment de seguretat del parc, no farà res. Ni una placa que indiqui l'edat més adequada de la canalla per jugar-hi.

El pare de la menuda, Gabriel Martín, va denunciar mitjançant aquest diari que la seva filla de set anys havia caigut des de més de dos metres d'alçada mentre passava per un espai del joc que és com un pont que els infants han de superar. Va resultar amb una vèrtebra aixafada i tres més d'afectades pel cop. Si la lesió hagués afectat la mèdul·la, va afirmar el pare, «podria no caminar».

L'Ajuntament va lamentar l'accident, va remarcar que el nou joc disposava de totes les homologacions i certificacions i no va descartar alguna actuació. Finalment, però, ha informat que no té previst fer-hi cap canvi.