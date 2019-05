La llista de Primàries Manresa es presenta com la «síntesi de la independència de base»

Primàries Manresa ha presentat aquest dimecres 24 dels 31 membres de la candidatura per a les municipals del maig. La llista està formada per 25 titulars i 6 suplents. Dels 31, 7 no han estat presents en l'acte que s'ha fet a les 11 del matí al parc que hi ha entre els carrers Dante i Abat Oliba –la gespeta– per causes laborals, segons la formació. A banda, s'ha presentat també el lema sota el qual s'organitzarà la campanya electoral: «Per la independència Manresa és capital».

Abans d'introduir un per un tots els membres de la candidatura, el número 2 de Primàries, Arnau Padró, ha explicat el context en què es va crear Primàries Catalunya de la mà del filòsof Jordi Graupera i ha subratllat la importància de la independència de Catalunya per als integrants d'aquest projecte polític (la majoria dels que formen la llista de Manresa són associats de l'ANC i han militat en formacions com Solidaritat Catalana): «Molts fa anys que treballem per la independència i tenim ganes que aquest projecte es concreti. La nostra llista és la síntesi de l'independentisme de base a Manresa», ha dit Padró. També ha posat en relleu les «petites lluites» que encapçalen persones com Fina Casals, presidenta de No Més Morts a la C-55, que va al tercer lloc de la llista.

Limitacions «discriminatòries»

Padró ha aprofitat la seva intervenció per denunciar que la Junta Electoral Central no els ha permès inscriure a la llista el manresà Ewerton Medeiros, nascut al Brasil, perquè no té la nacionalitat: «Creiem que un ciutadà que porta molts anys a la ciutat s'ha de poder presentar a les eleccions sense importar on ha nascut. Esperem que quan siguem una república no tinguem aquestes limitacions, que són discriminatòries per motiu d'origen», ha lamentat.

El cap de llista de Primàries Manresa, Marc Olivé, ha tancat la presentació dels seus companys, la qual s'ha fet en ordre invers començant pels suplents (Jorge Grau, Cristina Puig, Ramon Cornet, Fina Forgas, Jordi Borràs i David Navarro). Olivé ha argumentat el lema escollit per la formació per al 26-M, en el que se sintetitzen tres idees, va dir: independència –«no hem vingut a repartir-nos les engrunes de l'autonomisme»–, Manresa –«la gestionarem per als manresans i des de Manresa»– i capital –«d'una banda el capital valuós que té cada ciutadà i de l'altra perquè creiem que Manresa ha de tornar a exercir de capital de comarca sense complexos».

L'alcaldable de Primàries ha clos l'acte amb un desig esperançador: «Estic segur que el 26-M serem la força que sorprendrà més a tota la ciutat».