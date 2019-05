Aficionats al Lego de tot Catalunya es troben aquest cap de setmana a Manresa

El Palau Firal de Manresa reunirà aquest cap de setmana aficionats al Lego d'arreu de Catalunya amb la celebració del Catbrick, un gran esdeveniment al voltant d'aquest popular joc de construccions.

Entre altres coses, s'hi podran veure dues ciutats construïdes amb Lego, diferents diorames, circuits amb motors i engranatges i escenes dels Legos de Star Wars i Friends. També hi haurà activitats per a tota la família, jocs com el de buscar a Wally, tallers, concursos i un espai de venda.

El Catbrick es podrà visitar al Palau Firal el dissabte 4 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda, i el diumenge 5 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia.

Aquesta serà la segona vegada que el Catbrick, la trobada anual d'àmbit català de l'associació d'aficionats al Lego HispaLUG, se celebra a Manresa. L'any 2016 la mostra ja va visitar la ciutat portant-hi més d'un centenar de construccions fetes pels seus associats.