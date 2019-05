La contractació d'un trist comptador impedeix acabar les obres a la Renfe

Les obres a l'estació de la Renfe fa quatre mesos que haurien d'estar acabades, amb la gent podent utilitzar el vestíbul rehabilitat i anant d'una andana a l'altra amb els nous ascensors. La contractació d'un trist comptador és el que, a hores d'ara, n'està impedint l'entrada en funcionament, tal com ha informat Renfe, que gestiona l'estació, propietat d'Adif.

I per què triga tant el comptador? Les versions de Renfe i d'Adif són contradictòries. Renfe afirma que aquest és un tema que depèn d'Adif, que és la que, com a propietària de les instal·lacions, té la potestat per fer-ne la contractació. Mentrestant, Adif se'n renta les mans i diu que no és cosa seva, que fa temps que va donar l'autorització i que, a partir d'aquí, tot depèn de Renfe. Fonts de Renfe han assegurat que no és el primer cop que tenen un problema com aquest, que ha passat en altres estacions i n'ha provocat igualment l'endarreriment de l'entrada en funcionament. I han afegit que si estigués a les seves mans serien els primers interessats a fer el que calgués per no tenir entretinguda una actuació que fa mesos que està acabada. Insisteixen que en aquest cas concret del comptador qui ha de fer el tràmit és Adif.

Les obres, executades amb un pressupost d'1,4 milions d'euros, van començar el desembre del 2017 amb una durada prevista d'un any. Inclouen la rehabilitació i redistribució del vestíbul, la millora de les andanes, inclosa la instal·lació de dos ascensors per poder anar d'una a l'altra sense haver de baixar escales, i la construcció d'una vorera al perímetre de l'estació, que va ser una petició que va fer l'Ajuntament i que és l'únic que, de moment, han pogut estrenar els usuaris.

El 23 de març passat, quan les obres ja tenien un retard de tres mesos, Renfe va informar que el problema era que calia augmentar la potència elèctrica de l'estació per fer funcionar els ascensors. Com que és quelcom que depèn d'Endesa, Regió7 ho va consultar a aquesta empresa, que va explicar que la línia de la connexió per acabar de reforçar el subministrament elèctric ja s'havia fet el dia 8 de març i que l'únic que quedava pendent era la contractació de la comercialitzadora per donar d'alta la instal·lació del comptador. Tot i que ja hi havia comptador abans, calia posar-ne un de nou perquè els ascensors tenen un consum més alt. Les fonts d'Endesa van assegurar que les altes podien ser ràpides.