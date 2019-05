Fem Manresa equilibra en la seva llista activisme i connexió amb el teixit social

Fem Manresa, la candidatura impulsada per la CUP, EUiA i Som Alternativa va decidir en Assemblea Oberta els 22 noms restants de la llista que concorrerà a les properes eleccions municipals del 26 de maig, després que a mitjans mes d'abril fes públics els primers 13 noms de la llista. La confluència presenta, així, una llista configurada per 35 persones.

Liderat per Roser Alegre, candidata a l'alcaldia, l'equip està compost per perfils diversos, i compta amb persones provinents de diferents espais i moviments de la ciutat, amb l'objectiu de buscar l'equilibri entre l'experiència activista i la connexió amb el teixit social i associatiu dels barris, i amb un coneixement expert sobre el funcionament de l'Ajuntament i les polítiques públiques.

L'equip proposat per Fem Manresa destaca per una àmplia presència femenina. La llista està encapçalada per dues dones, l'alcaldable Roser Alegre i l'advocada Gemma Boix, i en el conjunt de la llista es compten fins a 20 dones. Destaca també la presència d'activistes socials independents, com Maite Uró, Enric Martí, Gabriela Islas o Lolo Baena; i persones vinculades a l'entramat associatiu, com Júlia Martín, Caterina Armengol, Clàudia Palà, Lucca Marín, Meritxell Prat, Nil Saladich o Domènec Cucurella.

Formen part de la llista persones vinculades a la CUP i a l'esquerra independentista, com Gemma Tomàs, Jordi Trapé, Jordi Garcés, Aina Cecchini, Cati Morros o Josep Maria Mata, doctor en Geologia i catedràtic de Cristal·lografia i Mineralogia. I en el número 25 hi trobem en Jordi Masdeu, regidor de la CUP a l'Ajuntament durant els darrers 8 anys.

A la llista també hi trobem candidats de l'espai dels comuns, com Ricard Ribera, coordinador d'EUiA i membre del Consell Nacional de Catalunya en Comú, Merche Bayot de Som Alternativa, exresponsable del cercle local de Podem i fundadora de Democràcia Municipal, Ricard Sánchez, ex-coordinador d'EUiA Bages i militant de Comunistes de Catalunya o Carlos Blanco, membre fundador del cercle de Podem Manresa i de Democràcia Municipal.

Tothom qui vulgui donar suport a la candidatura es pot adherir al manifest a través de la pàgina web femmanresa.cat/.

Composició i ordre de l'equip