La morositat que l'Ajuntament declara incobrable baixa de 2,5 a 1,5 milions

Arriba un moment en què l'administració municipal ja ha fet tot el que podia per cobrar un deute tributari i l'ha de treure de la comptabilitat. D'això se'n diu fallits de recaptació i l'any 2018 van sumar 1,5 milions, 1 milió menys que els 2,5 del 2017. Malgrat la baixada, uns i altres sumen més de 4 milions d'euros en 2 anys. Una morterada.

Per donar la xifra exacta, el tancament de caixa del pressupost de l'Ajuntament de Manresa del 2018 ha fet emergir 1.523.106 euros del que s'anomena morositat incobrable. Aquesta quantitat sumada als 2.538.457 euros corresponents al 2017 dona 4.061.563 euros.

El milió i mig d'euros que es treu ara de la comptabilitat es divideix en 65.149 euros corresponents al 2017, 169.052 euros del 2016, 211.299 euros del 2015, 353.213 euros del 2014, 231.086 euros del 2013, 228.870 euros del 2012, 116.800 euros del 2011, 87.323 del 2010, 39.732 del 2009, 13.785 euros del 2008, 5.325 euros del 2007 i 1.467 del 2006.

Segons ha explicat el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, en aquests moments «estem paint els anys més durs de la crisi». El que vol dir eliminar rèmores comptables d'anys anteriors que ja es té clar que no es cobraran.

Sobre el fet que s'eliminin de la comptabilitat rebuts de fa 12 anys -que s'entén que durant tot aquest temps ja s'ha fet tot el que es podia per cobrar-los però no s'ha aconseguit-, però, també, de només 1 any d'antiguitat, el regidor d'Hisenda explica que «cada rebut té un procediment en funció del seu origen».

Afegeix que no és el mateix un procediment obert que afecta un ciutadà que se sap que té patrimoni que un altre que no en té. «No és el mateix el procediment d'un particular que el d'una empresa ni el d'una empresa en situació normal o en suspensió de pagaments. Hi ha situacions jurídiques diferents a les quals estàs supeditat i això genera que el tancament de l'expedient es faci quan es pugui fer i no abans ni després».

El regidor d'Hisenda creu que és important saber que a cada rebut se li dona el tractament que li pertoca i cada un és diferent de l'altre. «En el tema de fallits de recaptació hem estat molt objectius sense esperar que passin coses que ja no poden passar. Quan ja s'ha fet sense èxit tot el que es podia fer, el que cal és treure'l fora i a netejar el balanç».



Quin és l'impost més morós?



Pel que fa a la distribució del deute que desapareix de la comptabilitat municipal, la part més important, el 25%, correspon a rebuts de l'Impost de Béns Immobles (IBI), escombraries i guals.

En l'agrupació que fa l'Ajuntament, l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica surt amb un percentatge més baix, el 24%, però no hi ha dubte que és el tribut amb més morositat incobrable, perquè és un 24% per a un de sol i no un 25% entre IBI, escombraries i guals.

La resta de la distribució és del 20% per a l'impost de plusvàlues, el 4% a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i el 4% restant a altres categories. Encara queda un 23%, que correspon a multes impagades i mereix un tractament més exhaustiu.